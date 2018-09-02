أهم وأبرز اهتمامات الصحف التونسية الصادرة الأحد

أبرزت الصحف التونسية في سياق اهتماماتها لهذا اليوم الأوضاع الأمنية الحرجة التي تشهدها العاصمة الليبية طرابلس، في ظل تواصل الاشتباكات المسلحة العنيفة بين عدد من المليشيات ما سبب سقوط عشرات القتلى والجرحى وموجات نزوح الى جانب خسائر مادية هامة.

وأوردت في ذات السياق، إدانة كل من بريطانيا وأمريكا وفرنسا وايطاليا في بيان مشترك تصاعد أعمال العنف بين المجموعات المسلحة في طرابلس، مهدد بمحاسبة المتسببين في زعزعة الأمن بليبيا.

وتطرقت إلى مواصلة قوات النظام السوري عملياتها العسكرية في عدد من المحافظات السورية، موردة في السياق إعلان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن الولايات المتحدة تعتبر هجوم جيش النظام السوري على محافظة إدلب تصعيدا للصراع السوري.

وتناولت صحف تونس ردود الفعل العربية والدولية إزاء إعلان الولايات المتحدة الأمريكية توقيف مساهمتها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" التابعة للأمم المتحدة.

ولفتت في سياق تقارير متفرقة، إلى مقتل حوالي 30 جنديًا نيجيريًا في هجوم على قاعدة عسكرية شمال البلاد من قبل جماعة بوكو حرام الإرهابية وإعلان الشرطة الألمانية إصابة ثمانية أشخاص في انفجار في مصفاة للنفط بولاية بافاريا .