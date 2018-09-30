أهم وأبرز اهتمامات الصحف البريطانية الصادرة الأحد

أبرزت الصحف البريطانية اليوم، عقد حزب المحافظين البريطاني مؤتمره السنوي في مدينة برمنغهام، بينما تواجه المفاوضات حول خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي مأزقًا تسبب انقسامات عميقة حول الاستراتيجية التي يجب اتباعها قبل الموعد المحدد لبريكست.

وأشارت إلى دعوة رئيس الوزراء البريطاني السابق جون ميجور إلى إجراء استفتاء ثان على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وطلبه بعدم الهجوم على رئيسة الوزراء تريزا ماي من قبل بعض أعضاء حزب المحافظين الحاكم.

ونقلت صحف الأحد إعلان وزير الدفاع البريطاني غيفين ويليامسون أن بلاده ستنشر 800 من جنود المارينز والقوات الخاصة في النرويج لمراقبة الغواصات الروسية، في إطار استراتيجية القطب الشمالي الجديدة.

وتناولت ملف اختراق 50 مليون حساب على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" ونشر مقاطع تعلم كيفية اختراق الحسابات.

وسلطت الصحف الضوء على تدشين رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي لحملة ضبط عملية شراء الأجانب لمنازل في المملكة المتحدة وخطط لتنظيم "مهرجان تاريخي" للاحتفاء ببريطانيا المستقبلية التي صرحت بأنها ستُنشئ من بعد استكمال عملية الخروج من مجموعة دول الاتحاد الأوروبي.

وتحدثت عن مقتل المئات من الإندونيسيين وتدمير الآلاف من المساكن بالبلاد وتشريد سكانها وذلك من بعد ضرب إعصار عنيف "تسونامي" لشبه جزيرة سولاويسي في إندونيسيا في أعقاب زلزال قوي.

وتطرقت صحف بريطانيا إلى تسجيل الجيش الأمريكي أول حادث تحطم لطائراته المقاتلة أف 35 في ولاية كارولينا الجنوبية، ونجاة الطيار من الحادث وفتح تحقيق لمعرفة أسباب تحطم الطائرة التي تعد صناعتها أغلى برنامج عسكري من نوعه في العالم.