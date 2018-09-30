أهم وأبرز اهتمامات الصحف البريطانية الصادرة الأحد

أبرزت الصحف البريطانية اليوم، عقد حزب المحافظين البريطاني مؤتمره السنوي في مدينة برمنغهام، بينما تواجه المفاوضات حول خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي مأزقًا تسبب انقسامات عميقة حول الاستراتيجية التي يجب اتباعها قبل الموعد المحدد لبريكست.
وأشارت إلى دعوة رئيس الوزراء البريطاني السابق جون ميجور إلى إجراء استفتاء ثان على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وطلبه بعدم الهجوم على رئيسة الوزراء تريزا ماي من قبل بعض أعضاء حزب المحافظين الحاكم.
ونقلت صحف الأحد إعلان وزير الدفاع البريطاني غيفين ويليامسون أن بلاده ستنشر 800 من جنود المارينز والقوات الخاصة في النرويج لمراقبة الغواصات الروسية، في إطار استراتيجية القطب الشمالي الجديدة.
وتناولت ملف اختراق 50 مليون حساب على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" ونشر مقاطع تعلم كيفية اختراق الحسابات.
وسلطت الصحف الضوء على تدشين رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي لحملة ضبط عملية شراء الأجانب لمنازل في المملكة المتحدة وخطط لتنظيم "مهرجان تاريخي" للاحتفاء ببريطانيا المستقبلية التي صرحت بأنها ستُنشئ من بعد استكمال عملية الخروج من مجموعة دول الاتحاد الأوروبي.
وتحدثت عن مقتل المئات من الإندونيسيين وتدمير الآلاف من المساكن بالبلاد وتشريد سكانها وذلك من بعد ضرب إعصار عنيف "تسونامي" لشبه جزيرة سولاويسي في إندونيسيا في أعقاب زلزال قوي.
وتطرقت صحف بريطانيا إلى تسجيل الجيش الأمريكي أول حادث تحطم لطائراته المقاتلة أف 35 في ولاية كارولينا الجنوبية، ونجاة الطيار من الحادث وفتح تحقيق لمعرفة أسباب تحطم الطائرة التي تعد صناعتها أغلى برنامج عسكري من نوعه في العالم.
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واصلت عارضة الأزياء الشهيرة ويني هارلو، ظهورها المميّز خلال موسم أسابيع الموضة العالمية، وتألقت بإطلالة مذهلة في مهرجان المصمم جان فورك غوتييه لعروض الأزياء في مسرح فوليز بيرجيريس الأسطوري على هامش أسبوع الموضة في باريس، الخميس. ضمِنت هارلو البالغة من العمر 24 عاما، جذب الانتباه إليها بتنوّع اختياراتها في الأزياء، حيث ارتدت فستانا بألوان معدنية متداخلة من الذهبي والنحاسي والأحمر والأزرق من تصميم غوتييه، المصمم الفرنسي الشهير. يتميز فستان هارلو بخط العنق على شكل حرف "v" والأكتاف الحادة والواضحة والطباعة الجريئة. وأضافت عارضة الأزياء الشهيرة مزيدا من الارتفاع إلى طولها حيث انتعلت زوجا أنيقا من الأحذية باللون القرمزي وتزينت بالأقراط الذهبية والأساور المعدنية بالإضافة إلى حزام ذهبي حول خصرها. صففت هارلو شعرها لينسدل بطبيعته أسفل ظهرها، مع المكياج الناعم ولمسة من أحمر الشفاة الخمري وظلال العيون البنية، كما ظهرت الممثلة ماريون
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