أهم وأبرز اهتمامات الصحف المغربية الصادرة الخميس

تحدثت الصحف المغربية الصادرة اليوم، عن الجلسة الدورية التي سيعقدها مجلس الامن الدولي بعد اسبوعين، التي تخصص لتقييم ومناقشة عمل البعثات الأممية في العالم ومن بينها بعثة الأمم المتحدة في الصحراء.
وتطرقت إلى نتائج اجتماع مجلس الجامعة العربية في دورته العادية التي انعقدت بالقاهرة، مبرزة تأكيد وزراء الخارجية العرب على ضرورة استمرار وكالة "أونروا" القيام بدورها المحوري في تلبية الاحتياجات الحياتية والإنسانية للاجئين الفلسطينيين، وتحذيرهم من المساس بولايتها أو تقليص خدماتها.
وأشارت صحف الخميس إلى تكثيف الطيران الحربي الروسي والنظام السوري لضرباته الجوية على جنوب إدلب وريف حماه، وسط تحذيرات أممية متزايدة من كارثة إنسانية في حال شن النظام السوري لضربة عسكرية على إدلب.
وركزت اهتمامها على التوتر المستمر في العاصمة الليبية طرابلس، وذكرت أن الرهان يتعاظم على الجيش الليبي لإنهاء حكم المليشيات في طرابلس.
وتطرقت صحف المغرب إلى أعمال العنف المستمرة في أفغانستان، مشيرة إلى مقتل 68 شخصًا وإصابة 165 بجروح مختلفة جراء تفجير انتحاري استهدف تجمعًا احتجاجيًا في إقليم ننكرهار شرق أفغانستان.
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جذبت الممثلة الإسبانية الشهيرة بينيلوبي كروز، الأنظار لإطلالتها الأنيقة إلى جانب زوجها خافيير بارديم، في حدث في مدريد في إسبانيا للترويج عن فيلمهما الجديد "Everybody Knows". وظهرت الممثلة الحائزة على جائزة الأوسكار والبالغة من العمر 44 عامًا ، بإطلالة مذهلة حيث ارتدت فستانًا طويلًا أحادي اللون أنيق ، والذي أبرز جسدها الرشيق، وكان الجزء العلوي من الفستان يتميز بقصاصات باللون الأسود والأبيض في حين ينتهي بتنورة سوداء أنيقة. أضاف الفنانة الإسبانية مزيدًا من السنتيمترات إلى طولها مع زوجًا من الصنادل السوداء، وتركت شعرها منسدلًا بطبيعته على ظهها وكتفيها، وأكملت إطلالتها الرائعة بالمكياج الناعم الذي أبرز ملامحها الجميلة ببطانة من الكحل ولمسة من أحمر الشفاه الداكن اللامع. انضمت أيضًا إلى فريق الفيلم ،الممثل خافير بارديم والمخرج أصغر فرهادي للترويج للفيلم ، المعروف باسم Todos Lo Saben في إسبانيا. كانت بينيلوب وزوجها مشغولين
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