أهم وأبرز اهتمامات الصحف المغربية الصادرة الخميس

تحدثت الصحف المغربية الصادرة اليوم، عن الجلسة الدورية التي سيعقدها مجلس الامن الدولي بعد اسبوعين، التي تخصص لتقييم ومناقشة عمل البعثات الأممية في العالم ومن بينها بعثة الأمم المتحدة في الصحراء.

وتطرقت إلى نتائج اجتماع مجلس الجامعة العربية في دورته العادية التي انعقدت بالقاهرة، مبرزة تأكيد وزراء الخارجية العرب على ضرورة استمرار وكالة "أونروا" القيام بدورها المحوري في تلبية الاحتياجات الحياتية والإنسانية للاجئين الفلسطينيين، وتحذيرهم من المساس بولايتها أو تقليص خدماتها.

وأشارت صحف الخميس إلى تكثيف الطيران الحربي الروسي والنظام السوري لضرباته الجوية على جنوب إدلب وريف حماه، وسط تحذيرات أممية متزايدة من كارثة إنسانية في حال شن النظام السوري لضربة عسكرية على إدلب.

وركزت اهتمامها على التوتر المستمر في العاصمة الليبية طرابلس، وذكرت أن الرهان يتعاظم على الجيش الليبي لإنهاء حكم المليشيات في طرابلس.

وتطرقت صحف المغرب إلى أعمال العنف المستمرة في أفغانستان، مشيرة إلى مقتل 68 شخصًا وإصابة 165 بجروح مختلفة جراء تفجير انتحاري استهدف تجمعًا احتجاجيًا في إقليم ننكرهار شرق أفغانستان.