أهم وأبرز اهتمامات الصحف السودانية الصادرة الأحد

أبرزت الصحف السودانية الصادرة اليوم توجيه رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، معتز موسى القطاع الاقتصادي، بضرورة مراجعة الإجراءات الإدارية الخاصة بسياسات الصادر والاستيراد، والعمل على فتح أسواق جديدة للمنتجات السودانية.

وأخبرت عن مشاركة وزير الخارجية السوداني الدكتور الدرديرى محمد أحمد في الاجتماع رفيع المستوى للانتقال من حفظ السلام إلى بناء السلام والتنمية في دارفور الذي نظمته الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي.

وتطرقت إلى توقيع السودان أمس على مدونة السلوك من أجل عالم خالي من الإرهاب التي أعدتها وقدمتها كازاخستان كمبادرة إعلان سياسي طوعي وغير ملزم قانوناً.

ونقلت عن حزب المؤتمر الوطني الحاكم فى السودان، قوله إنه لا يوجد اتجاه لتأجيل انتخابات 2020، بسبب الأزمة الاقتصادية بالبلاد.

ونشرت تقرير منظمة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية (أوتشا) بأن (142,000) شخص في السودان تضرروا من الفيضانات في 14 ولاية.

وعرجت على مقتل أربعة من عناصر تنظيم داعش الإرهابي في اشتباكات عند الحدود السورية شمال غرب الموصل، بحسب مصدر أمني عراقي في محافظة نينوى أمس.

وركزت على مقتل مسؤول الحشد والتعزيزات للمليشيا الحوثية الانقلابية المدعو أبو مكيه ، مع عدد من مرافقيه خلال مواجهات مع قوات الجيش الوطني اليمني في جبهة الملاحيط.

ولفتت الانتباه إلى ارتفاع عدد القتلى الذين سقطوا جراء الزلزالين وموجات المد العاتية (تسونامي) بجزيرة سولاويسي الإندونيسية إلى384 قتيلًا، وفقا لما ذكره مسؤول أمس .