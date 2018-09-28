أبرز عناوين الصحف السعودية الصادرة الجمعة

أبرز عناوين الصحف السعودية الصادرة اليوم:

الملك يصل إلى الرياض بعد تدشين مشروعات تنموية بالمدينة

زيارة خادم الحرمين أسعدت الأهالي والزوار وحملت الكثير من بشائر الخير

المملكة من منبر الأمم المتحدة: فلسطين قضيتنا الأولى

سفارة المملكة في باريس تحتفل باليوم الوطني

مركز الملك سلمان يوزع مساعدات غذائية في ثلاث محافظات يمنية

اليمن يرفض التمديد لخبراء المفوض السامي لتسييسهم وتسترهم على "الحوثي"

الكويت تجدد تأكيدها على دعمها الكامل للشرعية في اليمن

وزير الخارجية يشارك في الاجتماع رفيع المستوى بشأن سورية

الإيرانيون يواصلون مسيرات الحرية ضد الطغاة

الرئيس الفلسطيني أمام الأمم المتحدة: القدس ليست للبيع