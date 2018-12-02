تعرف على أبرز اهتمامات الصحف الفلسطينية

أبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم، خبر لمسيرة التضامنية في القدس المحتلة وبيت لحم للمطالبة بالإفراج عن الأسيرة الجريحة إسراء جعابيص.

وأشارت صحف الأحد إلى ترحيب الحكومة الفلسطينية بنتائج تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالأغلبية على عدة قرارات لصالح فلسطين والجولان العربي السوري المحتل.

وسلطت الضوء على ترحيب أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، بالقرارات التي أصدرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في جلستها الخاصة بفلسطين، التي رفضت بموجبها الاعتراف بالإجراءات الإسرائيلية في القدس المحتلة، وكذا الإجراءات التي اتُخذت منذ نقل السفارة الأمريكية إلى القدس.

وتحدثت عن ما اعتبرته وزارة الخارجية الفلسطينية، أن مساعد الرئيس الأمريكي للمفاوضات الدولية جيسون غرينبلات، يثبت من جديد أن مهمته تقتصر على إعادة انتاج ومحاولة تسويق أفكار ومفاهيم ورؤية رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الخاصة بكيفية حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وأوردت صحف فلسطين خبر وفاة الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الأب عن عمر يناهز 94 عامًا.