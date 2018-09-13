أهم وأبرز اهتمامات الصحف الباكستانية الصادرة الخميس

أبرزت الصحف الباكستانية الصادرة تجديد باكستان التزامها بمشروع الممر الاقتصادي الباكستاني الصيني، ورفضها للدعاية الإعلامية المضادة حول هذا المشروع.

واهتمت بتصريحات وزير الدولة الباكستاني للداخلية الذي حذر من نشاط أجهزة مخابرات معادية تعمل على تحريض النزاعات والأزمات في باكستان.

وأخبرت صحف الخميس عن نجاح قوات الأمن الباكستانية في إحباط هجوم انتحاري بمدينة كويتا عاصمة إقليم بلوشستان إثر قضاءها على انتحاري كان يحاول تفجير نفسه بالقرب من سيارة لقوات الأمن.

وتناقلت أنباء اتفاق باكستان والعراق على تعزيز التعاون الثنائي في المجالات العسكرية والدفاعية.

وتطرقت إلى إفراج السلطات الباكستانية عن رئيس الوزراء السابق نواز شريف من السجن مؤقتاً من المشاركة في جنازة كلثوم زوجة نواز شريف التي توفيت يوم الثلاثاء.

وعرجت على اعتقال القوات البحرية الباكستانية 18 بحاراً هندياً من صيادي الأسماك إثر تجاوزهم المياه الإقليمية الباكستانية بحثاً عن الصيد.

وأشارت إلى عزم الحكومة الباكستانية على بدء مفاوضات مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض جديد لدعم الاقتصاد الباكستاني.

إقليمياً.. تابعت صحف باكستان تطورات الوضع الأمني في أفغانستان في ظل استمرار التفجيرات في المدن الأفغانية والاشتباكات بين المليشيات المسلحة والقوات الحكومية.