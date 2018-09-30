أهم وأبرز اهتمامات الصحف الفلسطينية الصادرة الأحد

أبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم إعلان وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي بأن دولة فلسطين رفعت دعوى قضائية ضد الولايات المتحدة الأميركية أمام محكمة العدل الدولية، الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة، وذلك لانتهاكها للقانون الدولي، ونقل سفارتها إلى مدينة القدس المحتلة.

وسلطت الصحف الفلسطينية الضوء على تشيع جثامين شهداء قطاع غزة السبعة الذين ارتقوا برصاص الاحتلال على حدود غزة أول أمس الجمعة.

وتحدثت صحف فلسطين عن أقوال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، إن الصمت وغياب أي رد فعل من المجتمع الدولي تجاه جرائم الاحتلال كان صادما ومشجعا لاستمرار سلطة الاحتلال (إسرائيل) بارتكاب جرائم الحرب دون محاسبة.

وأولت الصحف اهتمامًا بتأكيدات كل من الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، ضرورة أن تشهد الفترة المقبلة المزيد من الجهود الرامية لتأمين الحقوق المشروعة لأبناء الشعب الفلسطيني وفقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وعلى رأسها حقه في قيام دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وأوردت صحف فلسطين تحذّيرات وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ، من التفرّد بعملية تسوية القضية الفلسطينية.