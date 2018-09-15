أبرز عناوين الصحف السعودية الصادرة السبت

أبرز عناوين الصحف السعودية الصادرة اليوم :

أمير جازان بالنيابة ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيد الصهيفي

خالد الفيصل يستقبل القنصل البريطاني ويقلد العقيد الحربي رتبته الجديدة

المملكة تؤكد حرصها على حماية الأطفال وضمان حقوقهم الإنسانية

التحالف: استشهاد طيار ومساعده أثناء مكافحتهما الإرهاب بالمهرة

مركز الملك سلمان يوزع سلالاً غذائية في حجة

إمام المسجد النبوي: مراقبة الله تنشئ مجتمعاً نقياً من الرذائل

الانقلابيون يستجدون السلام

«اليونيسف» تنوه بالدور الإنساني لمركز الملك سلمان في اليمن

صواريخ إيران تفشل من جديد

الحوثيون يستنجدون أبناء الحديدة لوقف الانهيارات

الكوريتان تباشران خطوات إنشاء منطقة سلام حدودية

مندوب الإمارات بالأمم المتحدة: مقاطعة قطر قرار سيادي

أفغانستان: حملة دامية لطالبان تخلف 38 قتيلاً