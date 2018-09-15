أبرز عناوين الصحف السعودية الصادرة السبت

أبرز عناوين الصحف السعودية الصادرة اليوم :
أمير جازان بالنيابة ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيد الصهيفي
خالد الفيصل يستقبل القنصل البريطاني ويقلد العقيد الحربي رتبته الجديدة
المملكة تؤكد حرصها على حماية الأطفال وضمان حقوقهم الإنسانية
التحالف: استشهاد طيار ومساعده أثناء مكافحتهما الإرهاب بالمهرة
مركز الملك سلمان يوزع سلالاً غذائية في حجة
إمام المسجد النبوي: مراقبة الله تنشئ مجتمعاً نقياً من الرذائل
الانقلابيون يستجدون السلام
«اليونيسف» تنوه بالدور الإنساني لمركز الملك سلمان في اليمن
صواريخ إيران تفشل من جديد
الحوثيون يستنجدون أبناء الحديدة لوقف الانهيارات
الكوريتان تباشران خطوات إنشاء منطقة سلام حدودية
مندوب الإمارات بالأمم المتحدة: مقاطعة قطر قرار سيادي
أفغانستان: حملة دامية لطالبان تخلف 38 قتيلاً
GMT 11:26 2018 السبت ,15 أيلول / سبتمبرأبرز افتتاحيات الصحف الإماراتية الصادرة السبت
GMT 10:55 2018 السبت ,15 أيلول / سبتمبرأهم وأبرز اهتمامات الصحف البريطانية الصادرة السبت
GMT 09:33 2018 السبت ,15 أيلول / سبتمبرأهم وأبرز اهتمامات الصحف الليبية الصادرة السبت
GMT 09:18 2018 السبت ,15 أيلول / سبتمبرأهم وأبرز اهتمامات الصحف الباكستانية الصادرة السبت
GMT 09:15 2018 السبت ,15 أيلول / سبتمبرأهم وأبرز اهتمامات الصحف المصرية الصادرة السبت
حضرت النجمة الشهيرة، باريس هيلتون وشقيقتها "نيكي"، حفل "DIAMOND BALL"، الذي أقامته المغنية العالمية "ريهانا" للمرة الرابعة على التوالي، في قاعة شيبريانى للأعمال في نيويورك، وهو. ارتدت باريس ذات الـ37 عامًا، فستان وردي اللون بدون حمالات مزين بالطريزات المرصعة عند الخصر والريش الوردي، أما شقيقتها نيكي، اختارت فستان أزرق باستيل عاري الكتفين ذو فتحة صدر على شكل حرف V طُرز بالكامل بزخارف أنيقة، وزين خضره برباط أسود من الساتان. وأكملت باريس إطلالتها بزوجًا من الأحذية الفضية اللامعة ذات كعب عال وصففت شعرها للوراء على شكل كعكة، وكانت إكسسواراتها بسيطة مقتصرة على خاتم الخطبة الذي يبلغ وزنه 20 قيراطًا من الألماس، على شكل كمثرى والمقدم من خطيبها كريس زيلكا. أما فستان نيكي ، الذي صممه أوسكار دي لا رنتا ، يتميز بتصميم الأزهار وقطار طويل، وتزينت بقلادات من الماس وأقراط بسيطة.
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