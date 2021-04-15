وفاة الكاتب الصحافي المصري الكبير مكرم محمد أحمد
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وفاة الكاتب الصحافي المصري الكبير مكرم محمد أحمد

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العرب اليوم - وفاة الكاتب الصحافي المصري الكبير مكرم محمد أحمد

الصحافي المصري الكبير مكرم محمد أحمد
القاهرة ـ العرب اليوم

توفي منذ قليل، الكاتب الصحافي المصري مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى للإعلام السابق، بعد صراع قصير مع المرض، عن عمر يناهز 85 عاما.

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وفاة الكاتب الصحافي المصري الكبير مكرم محمد أحمد وفاة الكاتب الصحافي المصري الكبير مكرم محمد أحمد



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