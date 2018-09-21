أهم وأبرز اهتمامات الصحف المصرية الصادرة الجمعة

أبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم، نبأ الزيارة التي يبدأها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في وقت لاحق اليوم للولايات المتحدة الأمريكية، للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة الـ "73" بمدينة نيويورك.

ونشرت تشديد الرئيس السيسي على ضرورة استمرار تنفيذ الخطط والاستراتيجيات الأمنية التي تعتمد على توجيه الضربات الاستباقية للإرهاب والجريمة بكل أشكالها، وتحقيق مفهوم أمن المواطن والدولة، في إطار من الالتزام بالقانون وإعلاء مبادئ حقوق الإنسان.

وسلطت صحف الجمعة الضوء على المباحثات الهاتفية التي جرت بين وزير الخارجية المصري سامح شكري، ونظيره الأيرلندي "سيمون كوفني"، وتناولت العلاقات الثنائية بين البلدين، إضافة مناقشة مستجدات الأوضاع في المنطقة وبخاصة تطورات القضية الفلسطينية.

وعرجت على الوضع في الأراضي الليبية، مشيرة إلى تجدد الاشتباكات المسلحة في الضواحي الجنوبية للعاصمة طرابلس.

وأنبأت عن التعزيزات العسكرية التي دفعت بها قوات الجيش اليمني نحو مدينة الحديدة، وتواصل الاشتباكات بين قوات الجيش وميليشيا الحوثي المدعومة من إيران شرق المدينة.

وتحدثت صحف مصر في متفرقات أخرى، عن استشهاد فلسطيني نتيجة إصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلية جنوب قطاع غزة.