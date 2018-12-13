نفى محمد رجب ما تم تداوله في أحد المواقع عن تشاجره مع الفنان أشرف عبدالباقي بسبب طلبه أجره مقدمًا وأن يقدموه بلقب "آل باتشينو" العرب.

وحكى رجب خلال لقائه مع سمر يسري في برنامج "حفلة 11" المذاع عبر فضائية "ON E" تفاصيل أول دور قام به وشارك فيه "كومبارس" حيث كان يعمل مهندسًا للديكور في أحد الأستوديوهات وانتظر في أحد الأيام وشاهد دخول مجاميع الكومبارس فدخل معهم باعتباره كومبارس وشارك في دور إلا أنه لم يلتزم بما طلبه منه مساعد المخرج مما تسبب في طرده من البلاتوه.

وأوضح رجب أنه دخل الفن كمهندس ديكور وكان يرغب في دخول الوسط الفني ويحافظ على مظهره من أجل أن يستعين به أحد كممثل وعمل كمساعد مخرج بعد ذلك، مؤكدًا أن المخرجة ايناس الدغيدي شاهدت صورة شخصية له وهو على قمة أحد الجبال، وطلبته ليشارك في أول دور له في حياته.

وأشار "رجب" إلى أنه وافق على ترك عمله كمهندس ديكور في مصر من أجل أن يسافر سوريا ليشارك في فيلم للمخرج الراحل يوسف شاهين ويؤدي مشهد واحد "قبلت إني استغنى عن شغلي في مصر عشان أسافر سوريا اضرب بالقلم وأرجع بس عشان أبقى اشتغلت مع يوسف شاهين".

وحكى رجب عن تفاصيل خلافه مع الناقد الفني طارق الشناوي والذي أرجعه إلى حضوره في برنامج عقب نجاح فيلمه مذكرات مراهقة وأن البرنامج حدثت فيه مشادات وأنه لم يدرك ما يحدث حتى اتصلت المخرجة إيناس الدغيدي بالشناوي ووقعت مشاداة بينهما بسبب هجوم الشناوي على طاقم الفيلم ليرد الشناوي عليها "انا استحسنت آداء محمد" وسأله عن ذلك وأنه لم يرد لعدم استيعابه ما قاله الشناوي ومن بعدها اتخذه الشناوي عدوًا على حد تعبيره.