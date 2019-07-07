اهتمامات الصحف الفلسطينية الاحد

أبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم إحياء الذكرى السنوية الخامسة لاستشهاد الفتى أبو خضير.

وسلطت الضوء على لقاء أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، في العاصمة الأردنية عمّان، أمس السبت، بوزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، في إطار عملية التنسيق والتشاور المستمرة التي أسسها الرئيس محمود عباس، وجلالة الملك عبدالله الثاني.

وأولت بما أفادت به هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين، أن ستة أسرى يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام رفضًا لاعتقالهم إداريًا في سجن النقب الصحراوي، وسجن "عوفر" جنوب غرب رام الله.

وتحدثت صحف فلسطين أقوال وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) عدم جدوى تصريحات مستشار الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر، بشأن السعي لتحسين دمج اللاجئين الفلسطينيين في الدولة العربية.

وتابعت تحذير منظمة التحرير الفلسطينية ، من مساعي إسرائيل لـ "شرعنة" ألفي وحدة استيطانية مقامة على أراضي فلسطينية خاصة في الضفة الغربية.

ورصدت صحف فلسطين أقوال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة (أوتشا) إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي هدمت وصادرت 27 مبنًى يملكه فلسطينيون في المنطقة (ج) والقدس المحتلة خلال الأسبوعين الماضيين بحجة افتقارها إلى رخص البناء والتي يُعَدّ الحصول عليها من ضرب المستحيل.

وفي الشأن العربي والإقليمي اهتمت الصحف بتصريح المتحدث باسم قوات التحالف في اليمن، بأن قوات التحالف تمكنت مساء أمس السبت، من اعتراض وإسقاط طائرات بدون طيار (مسيّرة) أطلقها الحوثيون من محافظة صنعاء باتجاه الأراضي السعودية.