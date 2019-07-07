اهتمامات الصحف المصرية الاحد

واكبت الصحف المصرية الصادرة اليوم زيارة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إلى النيجر لرئاسة القمة الإفريقية الاستثنائية التي تستضيفها العاصمة نيامي، وتشهد اليوم إعلان الرئيس السيسي إطلاق منطقة اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية القارية.

وأشارت إلى سيطرة الجيش اليمني المدعوم من قوات التحالف العربي على مواقع جديدة، كانت تحت سيطرة مليشيات الحوثي المدعومة من إيران، بمحافظة صعدة.

ولفتت الانتباه إلى الترحيب العربي والأمريكي باتفاق تقاسم السلطة بين المجلس العسكري وقوى المعارضة في السودان، وتعهد المجلس العسكري بتنفيذ اتفاق المرحلة الانتقالية.

وسلّطت الضوء على الغارات التي شنتها المقاتلات التركية على شمال العراق.

وتابعت إعلان إيران أنها ستبدأ اليوم في رفع مستوى تخصيب اليورانيوم، واجتماع مرتقب للوكالة الدولية للطاقة الذرية بناء على طلب أمريكي.

وتحدثت صحف مصر في متفرقات أخرى عن الزلزال الذي ضرب جنوب ولاية كاليفورنيا بقوة 1ر7 درجات، مما أدى إلى اندلاع حرائق وانقطاع الكهرباء والماء وخطوط الاتصالات في المنطقة.