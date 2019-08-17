اهتمامات الصحف التونسية الصادره السبت

واصلت الصحف التونسية الصادرة اليوم متابعتها لتطورات ملف التزكيات التي تقدم بها المترشحون للانتخابات الرئاسية المقبلة في تونس والتي أثارت جدلاً واسعًا سواء على مستوى النواب أو المواطنين ، مشيرة إلى أن الجهود متواصلة للتأكد من قائمات النواب المزكين في ظل تكتم وغموض كبيرين بشأنها.

كما تساءلت صحف اليوم في سياق تقارير متفرقة عن سبب غياب عدد من الشخصيات السياسية في تونس عن المشهد السياسي خاصة وأنهم كانوا من ابرز المرشحين لخوض الاستحقاق الرئاسي المقبل في البلاد وانسحبوا على غرار رئيس البرلمان السابق مصطفى بن جعفر ورئيس حزب المبادرة كمال مرجان .

مغاربيا نقلت اليوميات التونسية عن المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري أن سلاح الجو الليبي جدد قصف مطار زوارة الدولي غرب العاصمة طرابلس، فيما تطرقت في جانب آخر إلى تواصل الحراك الشعبي بالجزائر أمس في الأسبوع الـ 26 على التوالي للمطالبة برحيل ما تبقى من رموز الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة .

إقليميا تطرقت صحف السبت إلى إعلان المجلس العسكري في السودان أمس الأول أن الاحتفال بتوقيع وثائق الانتقال للسلطة المدنية سيتم اليوم بالعاصمة الخرطوم وبحضور دولي وإقليمي مهم .

دوليا ركزت على إعلان حكومة روما أن ست دول في الاتحاد الأوروبي أعربت عن استعدادها لاستقبال 147 مهاجرا عالقين على متن سفينة إنقاذ قرب جزيرة لامبيدوزا الإيطالية.