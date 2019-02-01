فيما كانت كل المحطات التلفزيونية اللبنانية منهمكة بالتغطية المباشرة من القصر الجمهوري قبيل إعلان التشكيلة الحكومية، كان تلفزيون لبنان الرسمي وتلفزيون "ان بي ان" يبثان برامج عادية وكأنهما خارج لبنان.