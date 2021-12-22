ألمانيا تجبر خدمة القمر الصناعي الأوروبية eutelsat 9 على وقف بث قناة rt de
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ألمانيا تجبر خدمة القمر الصناعي الأوروبية Eutelsat 9 على وقف بث قناة RT DE

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العرب اليوم - ألمانيا تجبر خدمة القمر الصناعي الأوروبية Eutelsat 9 على وقف بث قناة RT DE

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برلين - العرب اليوم

أجبرت هيئة تنظيم وسائل الإعلام الألمانية اليوم الأربعاء، خدمة القمر الصناعي الأوروبية Eutelsat 9 على وقف بث قناة RT DE الناطقة بالألمانية، حسبما أفاد المكتب الصحفي لشبكة RT.

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ألمانيا تجبر خدمة القمر الصناعي الأوروبية eutelsat 9 على وقف بث قناة rt de ألمانيا تجبر خدمة القمر الصناعي الأوروبية eutelsat 9 على وقف بث قناة rt de



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