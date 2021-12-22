ألمانيا تجبر خدمة القمر الصناعي الأوروبية eutelsat 9 على وقف بث قناة rt de

أجبرت هيئة تنظيم وسائل الإعلام الألمانية اليوم الأربعاء، خدمة القمر الصناعي الأوروبية Eutelsat 9 على وقف بث قناة RT DE الناطقة بالألمانية، حسبما أفاد المكتب الصحفي لشبكة RT.