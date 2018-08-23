أهم وأبرز اهتمامات الصحف السودانية الصادرة الخميس

اهتمت الصحف السودانية الصادرة اليوم، باستضافة العاصمة المصرية القاهرة في الـ 28 من الشهر الجاري اجتماعات اللجنة الوزارية السودانية المصرية برئاسة وزيري خارجية البلدين، لاعتماد ما تم الاتفاق عليه فى اجتماعات لجنة كبار المسؤولين بالبلدين تمهيدًا لعرضها على اللجنة الرئاسية التي ستنعقد بالخرطوم أكتوبر المقبل.
ونشرت إعلان الجيش الوطني اليمن أمس، مقتل ثمانية وعشرين عنصرًا من مليشيات الحوثي الموالية لإيران بينهم قيادي كبير بغارة.
وركزت صحف الخميس على مطالبة الأمم المتحدة إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية بضمان دخول مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة، وبعدم جعلها رهينة لقضايا سياسية أو أمنية.
وعرجت إلى دعوة مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، الحكومة الإيطالية، السماح لـ177 مهاجرًا عالقين على متن سفينة تابعة لخفر السواحل الإيطالي قرب مرفأ كاتانيا.
ونقلت الصحف عن الأمم المتحدة أن نصف مليون شخص في مخيمات اللاجئين ببنجلادش يواجهون مخاطر منها الأمراض والفيضانات في حين يفتقر أولئك الذين ما زالوا في ميانمار إلى الحصول على التعليم المناسب.
وأبرزت صحف السودان تأكيد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على أن بلاده لا تحرك قواتها بعيدًا عن حدودها، بينما يقترب حلف الناتو من الحدود الروسية.
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GMT 11:33 2018 الثلاثاء ,21 آب / أغسطسمطالعات الصحف الصادرة في البحرين الثلاثاء
فاجأت سيرينا وليامز، الثلاثاء، الجميع عندما خرجت من شخصيتها الرياضية وصورت إعلان لسماعات "بيتس" الجديدة في نيويورك. الرياضية الأمريكية وبدت الرياضية الأمريكية مختلفة عن عاداتها المعتادة في عالم الملابس الرياضية، حيث ارتدت ملابس ذهبية مذهله وارتديت ثوبًا رائعًا للإعلان الذي كان مليء بالإثارة، و كانت تتجول في منتصف شارع مغلق في ثوب أزرق من الحرير، ويتميز ثوب سيرينا الدرامي بتطريز زهور الكريستال الباهظة حول الصدر وأسفل التنورة، كما أنه يتميز بتفاصيل رشيقة باللون الأبيض، والتي تعرض تنورة سوداء كبيرة من الأسفل. شوهدت سيرينا تشارك في أداء رقصة متقنة وارتدت تاج ذهبي لافتًا للنظر مع تفاصيل معقدة من الماس على الرأس، ونجحت بطلة ويمبلدون في لفتت الانتباه إلى انطلاقها ورشاقتها وهي تسير نحو الكاميرا، وشوهدت سيرينا تشارك في أداء رقصة متقنة على درجات منزل من الحجر البني يحيط بها فنانين وراقصين، وارتدت
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