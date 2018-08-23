أهم وأبرز اهتمامات الصحف السودانية الصادرة الخميس

اهتمت الصحف السودانية الصادرة اليوم، باستضافة العاصمة المصرية القاهرة في الـ 28 من الشهر الجاري اجتماعات اللجنة الوزارية السودانية المصرية برئاسة وزيري خارجية البلدين، لاعتماد ما تم الاتفاق عليه فى اجتماعات لجنة كبار المسؤولين بالبلدين تمهيدًا لعرضها على اللجنة الرئاسية التي ستنعقد بالخرطوم أكتوبر المقبل.

ونشرت إعلان الجيش الوطني اليمن أمس، مقتل ثمانية وعشرين عنصرًا من مليشيات الحوثي الموالية لإيران بينهم قيادي كبير بغارة.

وركزت صحف الخميس على مطالبة الأمم المتحدة إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية بضمان دخول مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة، وبعدم جعلها رهينة لقضايا سياسية أو أمنية.

وعرجت إلى دعوة مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، الحكومة الإيطالية، السماح لـ177 مهاجرًا عالقين على متن سفينة تابعة لخفر السواحل الإيطالي قرب مرفأ كاتانيا.

ونقلت الصحف عن الأمم المتحدة أن نصف مليون شخص في مخيمات اللاجئين ببنجلادش يواجهون مخاطر منها الأمراض والفيضانات في حين يفتقر أولئك الذين ما زالوا في ميانمار إلى الحصول على التعليم المناسب.

وأبرزت صحف السودان تأكيد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على أن بلاده لا تحرك قواتها بعيدًا عن حدودها، بينما يقترب حلف الناتو من الحدود الروسية.