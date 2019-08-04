اهتمامات الصحف السودانية الاحد
آخر تحديث GMT10:02:20
العرب اليوم -
العرب اليوم -
أخبارعاجلة » إعلام عاجل

اهتمامات الصحف السودانية الاحد

العرب اليوم -

العرب اليوم - اهتمامات الصحف السودانية الاحد

الصحف السودانية
الخرطوم - العرب اليوم

ركزت الصحف السودانية الصادرة اليوم على تصريح رئيس المجلس العسكري السوداني، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، أن الاتفاق الذي عقد بين المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير، انتظره الشعب السوداني منذ الاستقلال، وإنهم جاهزون لاستكمال المشوار مع قوى الحرية والتغيير.
وأبرزت تأكيد الجامعة العربية، أن التوافق على الوثيقة الدستورية الانتقالية من شأنه أن يطلق - بعد التوقيع عليه - مرحلة جديدة ومهمة تتواكب مع ما يتطلع إليه الشعب السوداني من حكم مدني ديمقراطي، وتحقيق السلام الشامل في البلاد.
ونشرت إعلان الجيش اليمني، أمس، تحرير مواقع جديدة في مديرية الصفراء وسط صعدة شمال اليمن، بعد معارك عنيفة مع ميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران التي تكبدت خسائر ميدانية جسيمة في المواجهات المحتدمة في مديريات أخرى شمال وغرب المحافظة الحدودية.
وأشارت إلى اعتزام السلطة الفلسطينية، منح تراخيص بناء في مناطق خاضعة لسيطرة إسرائيل أمنياً وإدارياً في الضفة الغربية.
وسلطت الضوء على إقالة السلطات العراقية أمس ثلاثة مسؤولين أمنيين، وذلك بعد هروب 15 موقوفاً من مركز شرطة شرقي بغداد.
ولفتت صحف السودان الانتباه إلى مطالبة منظمة "سي آي" الألمانية الإغاثية، السلطات في مالطا بالسماح لسفينة الإنقاذ التابعة لها "آلان كردي" والتي تقل 40 مهاجراً، بالرسو على السواحل المالطية.

 

إعلام عاجل
arabstoday

أخبار ذات صلة

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

اهتمامات الصحف السودانية الاحد اهتمامات الصحف السودانية الاحد



أخبار ذات صلة

GMT 09:18 2019 الأحد ,04 آب / أغسطس

اهتمامات الصحف الليبية الاحد
العرب اليوم - اهتمامات الصحف الليبية الاحد

GMT 09:09 2019 الأحد ,04 آب / أغسطس

اهتمامات الصحف المصرية الاحد
العرب اليوم - اهتمامات الصحف المصرية الاحد

GMT 09:06 2019 الأحد ,04 آب / أغسطس

اهتمامات الصحف العراقية الاحد
العرب اليوم - اهتمامات الصحف العراقية الاحد

GMT 09:02 2019 الأحد ,04 آب / أغسطس

اهتمامات الصحف الفلسطينية الاحد
العرب اليوم - اهتمامات الصحف الفلسطينية الاحد

GMT 12:39 2019 السبت ,03 آب / أغسطس

أبرز وأهم إهتمامات الصحف الليبية الصادرة السبت
العرب اليوم - أبرز وأهم إهتمامات الصحف الليبية الصادرة السبت

المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية

ارتدت حذاء بكعب عالي واعتمدت تسريحة الشعر منسدلة

ملكة إسبانيا تتألق بثوب من اللونين الأبيض والأسود

مدريد - العرب اليوم

بدت الملكة ليتيزيا ملكة إسبانيا مشرقة، إلى جانب حماتها وابنتها بينما قضت أمسية رائعة ليلة السبت، وكان جميع أفراد العائلة المالكة يبتسمون خلال التقاط الصور وهى تغادر قاعة بالما دى مايوركا في جزيرة البليار، وفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية. وبدت الملكة ليتزيا - 46 عامًا - متألقة وهى تسير بجانب ابنتيها ليونير 13 عامًا، وصوفيا، 11 عامًا، ووالدة زوجها الملكة صوفيا، وارتدت ليتزيا ثوب مميز من اللونين الأبيض والأسود، وأكملت إطلالتها بحذاء بكعب عالي باللون الأسود، واعتمدت تسريحة الشعر منسدلة.   وشهدت العائلة الملكية الإسبانية عرضًا لبحيرة سوان في عاصمة مالوركا، وبالأمس، حضروا كأس الإبحار الثامن والثلاثين في كوبا ديل ري مابفر مع الملك فيليب السادس، حيث شارك في المسابقة على متن Aifos 500. بدأ فيليبي السادس، البالغ من العمر 51 عامًا، والذ...المزيد

آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 04:04 2019 الأحد ,04 آب / أغسطس

"رالف أند روسو" تُنفق 50 مليون دولار على ضخ "لابيرلا فاشن انفستمنت بي في"
العرب اليوم - "رالف أند روسو" تُنفق 50 مليون دولار على ضخ "لابيرلا فاشن انفستمنت بي في"

GMT 04:13 2019 الأحد ,04 آب / أغسطس

5 أسباب للسفر إلى جزيرة زلارين في كرواتيا
العرب اليوم - 5 أسباب للسفر إلى جزيرة زلارين في كرواتيا

GMT 05:19 2019 الأحد ,04 آب / أغسطس

اختاري الثريَّات الفضة والكريستال في ديكورات المنازل السعودية المعاصرة
العرب اليوم - اختاري الثريَّات الفضة والكريستال في ديكورات المنازل السعودية المعاصرة

GMT 01:25 2019 السبت ,03 آب / أغسطس

عضو في الكونغرس يغير رأيه بشأن الترشح لمنصب مدير الاستخبارات الأميركية
العرب اليوم - عضو في الكونغرس يغير رأيه بشأن الترشح لمنصب مدير الاستخبارات الأميركية

GMT 01:55 2019 الأحد ,04 آب / أغسطس

مقتل ثلاثة صحافيين بإطلاق الرصاص عليهما في المكسيك خلال أسبوع واحد
العرب اليوم - مقتل ثلاثة صحافيين بإطلاق الرصاص عليهما في المكسيك خلال أسبوع واحد

GMT 15:13 2019 السبت ,03 آب / أغسطس

ميغان ماركل تتحول إلى مصممة أزياء وتتعاون مع عدة علامات تجارية رائدة
العرب اليوم - ميغان ماركل تتحول إلى مصممة أزياء وتتعاون مع عدة علامات تجارية رائدة

GMT 00:43 2019 السبت ,03 آب / أغسطس

"طيران الإمارات" ينشر فيديو اختراق أكبر طائرة للضباب
العرب اليوم - "طيران الإمارات" ينشر فيديو اختراق أكبر طائرة للضباب

GMT 02:02 2019 السبت ,03 آب / أغسطس

جولة في منزل كريستيانو رونالدو الجديد في ماربيا الإسبانية وقيمته 1.6 مليون دولار
العرب اليوم - جولة في منزل كريستيانو رونالدو الجديد في ماربيا الإسبانية وقيمته 1.6 مليون دولار

GMT 06:04 2019 الجمعة ,02 آب / أغسطس

الرئيس الصومالي يتنازل عن الجنسية الأميركية بعد هجوم ترامب على نائبتين مسلمتين بـ"الكونغرس"
العرب اليوم - الرئيس الصومالي يتنازل عن الجنسية الأميركية بعد هجوم ترامب على نائبتين مسلمتين بـ"الكونغرس"

GMT 19:39 2019 السبت ,03 آب / أغسطس

"غوغل" يحتفي بذكرى ميلاد النجمة الراحلة مديحة كامل
العرب اليوم - "غوغل" يحتفي بذكرى ميلاد النجمة الراحلة مديحة كامل

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 03:24 2019 الخميس ,01 آب / أغسطس

قاتل عروس المنوفية يعترف"فضحتني ليلة الدخلة"
العرب اليوم - قاتل عروس المنوفية يعترف"فضحتني ليلة الدخلة"

GMT 05:13 2019 السبت ,03 آب / أغسطس

وفاة "حفيدة كينيدي"جراء استنشاقها جُرعة زائدة من المواد المخدرة
العرب اليوم - وفاة "حفيدة كينيدي"جراء استنشاقها جُرعة زائدة من المواد المخدرة

GMT 08:26 2019 الجمعة ,26 تموز / يوليو

5 فنانات في حياة الفنان الراحل فاروق الفيشاوي
العرب اليوم - 5 فنانات في حياة الفنان الراحل فاروق الفيشاوي

GMT 21:49 2019 الأربعاء ,31 تموز / يوليو

فنان مصري معتزل يكشف ما كان يحدث كل ليلة بقصر "حسني مبارك"
العرب اليوم - فنان مصري معتزل يكشف ما كان يحدث كل ليلة بقصر "حسني مبارك"

GMT 01:31 2019 الخميس ,25 تموز / يوليو

بوريس جونسون يُعيِّن ساجد جاويد وزيرًا للخزانة في بريطانيا
العرب اليوم - بوريس جونسون يُعيِّن ساجد جاويد وزيرًا للخزانة في بريطانيا

GMT 08:17 2019 الجمعة ,02 آب / أغسطس

محمد إمام ينعي مصمم الملابس أحمد رشدي عبر تويتر
العرب اليوم - محمد إمام ينعي مصمم الملابس أحمد رشدي عبر تويتر

GMT 06:00 2019 الأحد ,21 تموز / يوليو

8 معلومات عن محاكمة "هاكرز" البريد الإلكتروني للمؤسسات الحكومية والخاصة
العرب اليوم - 8 معلومات عن محاكمة "هاكرز" البريد الإلكتروني للمؤسسات الحكومية والخاصة

GMT 12:06 2018 الإثنين ,17 كانون الأول / ديسمبر

كيا كادينزا 2019 بتحديثاتها تظهر للمرة الأولى بتمويهات كثيفة
العرب اليوم - كيا كادينزا 2019 بتحديثاتها تظهر للمرة الأولى بتمويهات كثيفة

GMT 06:14 2017 الجمعة ,13 تشرين الأول / أكتوبر

تحدّي وزنك الزائد وأبرزي جمالك على طريقة تانيشا أواستي
العرب اليوم - تحدّي وزنك الزائد وأبرزي جمالك على طريقة تانيشا أواستي

GMT 17:23 2013 الثلاثاء ,26 شباط / فبراير

أواني معلقة لزراعة الأعشاب والفاكهة داخل المطبخ لتوفير الطعام الطازج
العرب اليوم - أواني معلقة لزراعة الأعشاب والفاكهة داخل المطبخ لتوفير الطعام الطازج

GMT 05:40 2016 الجمعة ,11 آذار/ مارس

سألتمن الخطأ ممارسة الجنس مع الشريك خلال وجود أحد الأبناء داخل الغرفة
العرب اليوم - سألتمن الخطأ ممارسة الجنس مع الشريك خلال وجود أحد الأبناء داخل الغرفة

GMT 06:21 2017 الخميس ,01 حزيران / يونيو

"Jo Malone" تكشف عن عطر جديد من خشب الصندل
العرب اليوم - "Jo Malone" تكشف عن عطر جديد من خشب الصندل

GMT 11:49 2019 الأربعاء ,30 كانون الثاني / يناير

أخطاء شائعة يجب تجنبها عند غسل الوجه
العرب اليوم - أخطاء شائعة يجب تجنبها عند غسل الوجه

GMT 19:30 2018 الأربعاء ,12 كانون الأول / ديسمبر

تعرف على سعر و مواصفات Huawei Y9 2019
العرب اليوم - تعرف على سعر و مواصفات Huawei Y9 2019

GMT 13:19 2019 الخميس ,11 تموز / يوليو

شركة "ريفولتا إيجيبت" تعقد مقارنة بين سيارتي "فيات" الكهربائية والتقليدية
العرب اليوم - شركة "ريفولتا إيجيبت" تعقد مقارنة بين سيارتي "فيات" الكهربائية والتقليدية

GMT 07:07 2018 الأربعاء ,11 تموز / يوليو

ديكورات باللون الأخضر لمنزل يتميّز بالهدوء والراحة النفسية
العرب اليوم - ديكورات باللون الأخضر لمنزل يتميّز بالهدوء والراحة النفسية

GMT 13:43 2018 الجمعة ,29 حزيران / يونيو

عارضة الأزياء العالمية جينيفيف مورتون تنفي شائعة تعرضها للاغتصاب
العرب اليوم - عارضة الأزياء العالمية جينيفيف مورتون تنفي شائعة تعرضها للاغتصاب

GMT 13:43 2018 الجمعة ,16 شباط / فبراير

المغرب يحتل المركز الثامن عربيًا في عدد راجمات الصواريخ
العرب اليوم - المغرب يحتل المركز الثامن عربيًا في عدد راجمات الصواريخ

GMT 10:09 2018 الإثنين ,12 شباط / فبراير

قاسم الأعرجي يؤكد الحصول على خطط لـ"داعش" من "الزوجات"
العرب اليوم - قاسم الأعرجي يؤكد الحصول على خطط لـ"داعش" من "الزوجات"

GMT 22:15 2017 الأحد ,24 أيلول / سبتمبر

سمير كرزابي يطلق تشكيلة مميزة من الأزياء الجزائرية التقليدية
العرب اليوم - سمير كرزابي يطلق تشكيلة مميزة من الأزياء الجزائرية التقليدية

GMT 05:22 2017 الثلاثاء ,12 أيلول / سبتمبر

عملاء ينتقدون طرح زوج من أحذية "بالنسياغا" تبدو مستعملة
العرب اليوم - عملاء ينتقدون طرح زوج من أحذية "بالنسياغا" تبدو مستعملة

GMT 03:29 2017 الخميس ,08 حزيران / يونيو

كتاب جديد يكشف الاختبارات السرية لطائرات سلاح الجو البريطاني
العرب اليوم - كتاب جديد يكشف الاختبارات السرية لطائرات سلاح الجو البريطاني

GMT 07:12 2016 الأربعاء ,27 إبريل / نيسان

ناز شاه تستقيل من منصبها في وزارة الخزانة في حكومة "الظل"
العرب اليوم - ناز شاه تستقيل من منصبها في وزارة الخزانة في حكومة "الظل"

GMT 14:32 2019 الأحد ,12 أيار / مايو

وفاة محترف قتال حر أثناء نزال في لندن
العرب اليوم - وفاة محترف قتال حر أثناء نزال في لندن

GMT 05:07 2019 السبت ,20 إبريل / نيسان

أفضل المواقع السياحية للتصوير عبر "إنستغرام" خلال 2019
العرب اليوم - أفضل المواقع السياحية للتصوير عبر "إنستغرام" خلال 2019

GMT 20:29 2018 الإثنين ,31 كانون الأول / ديسمبر

مكياج العيون السموكي أحدث صيحة لتوديع عام 2018
العرب اليوم - مكياج العيون السموكي أحدث صيحة لتوديع عام 2018

GMT 17:02 2018 الخميس ,27 كانون الأول / ديسمبر

أشرف صبحي يؤكّد أن "ماراثون زايد" سيخرج في أبهى صورة له
العرب اليوم - أشرف صبحي يؤكّد أن "ماراثون زايد" سيخرج في أبهى صورة له

GMT 02:15 2018 الأربعاء ,26 كانون الأول / ديسمبر

شعر ميغان ماركل يكشف موعد ولادة طفلها الأول
العرب اليوم - شعر ميغان ماركل يكشف موعد ولادة طفلها الأول
 
syria-24

All rights reserved 2019 Arabs Today Ltd.

All rights reserved 2019 Arabs Today Ltd.

Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab