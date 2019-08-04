اهتمامات الصحف السودانية الاحد

ركزت الصحف السودانية الصادرة اليوم على تصريح رئيس المجلس العسكري السوداني، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، أن الاتفاق الذي عقد بين المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير، انتظره الشعب السوداني منذ الاستقلال، وإنهم جاهزون لاستكمال المشوار مع قوى الحرية والتغيير.

وأبرزت تأكيد الجامعة العربية، أن التوافق على الوثيقة الدستورية الانتقالية من شأنه أن يطلق - بعد التوقيع عليه - مرحلة جديدة ومهمة تتواكب مع ما يتطلع إليه الشعب السوداني من حكم مدني ديمقراطي، وتحقيق السلام الشامل في البلاد.

ونشرت إعلان الجيش اليمني، أمس، تحرير مواقع جديدة في مديرية الصفراء وسط صعدة شمال اليمن، بعد معارك عنيفة مع ميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران التي تكبدت خسائر ميدانية جسيمة في المواجهات المحتدمة في مديريات أخرى شمال وغرب المحافظة الحدودية.

وأشارت إلى اعتزام السلطة الفلسطينية، منح تراخيص بناء في مناطق خاضعة لسيطرة إسرائيل أمنياً وإدارياً في الضفة الغربية.

وسلطت الضوء على إقالة السلطات العراقية أمس ثلاثة مسؤولين أمنيين، وذلك بعد هروب 15 موقوفاً من مركز شرطة شرقي بغداد.

ولفتت صحف السودان الانتباه إلى مطالبة منظمة "سي آي" الألمانية الإغاثية، السلطات في مالطا بالسماح لسفينة الإنقاذ التابعة لها "آلان كردي" والتي تقل 40 مهاجراً، بالرسو على السواحل المالطية.