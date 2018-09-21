أهم وأبرز اهتمامات الصحف الليبية الصادرة الجمعة

اهتمت الصحف الليبية الصادرة اليوم بالأوضاع الأمنية والعسكرية ، موضحة ارتفاع حدة المعارك واستخدام الأسلحة، فجر اليوم الجمعة جنوب طرابلس، داعية المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى ضرورة اتخاذ عقوبات رادعة لقادة تلك المليشيات الذين انتهكوا الهدنة، وداعية إلى ضرورة حماية المدنيين المحاصرين فى مناطق الاشتباكات.

وأشارت الصحف إلى لقاء نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق أحمد معيتيق مع نائبة رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم للشؤون السياسية “ستيفاني وليامز، وتم مناقشة خرق الهدمة من المليشيات المسلحة ، وضرورة العمل على حماية المدنيين ، موضحًا أن جميع الجهات الحكومية تعمل بالتنسيق من أجل نجاح الخطة الأممية والترتيبات الأمنية.

ونقلت الصحف تأكيد إدارة شؤون الجرحى بطرابلس، مقتل 7 وإصابة 16 عسكريين جراء تصاعد وتيرة الاشتباكات في مناطق الخلة ووادي الربيع وطريق المطار ومشروع الهضبة، كما بينت مقتل 4 مدنيين نتيجة القصف العشوائي فى عدة مناطق جنوب غرب العاصمة.

ونوهت الصحف إلى أن هيئة الهلال الأحمر الليبيي بالتعاون مع الصليب الدولي تمكنت من إجلاء أكثر من 380 عائلة كانت عالقة فى مناطق الاشتباكات ، داعية كافة المليشيات المتحاربة الى ضرورة الوقف الفورى للقتال في المناطق السكنية وفتح ممرات آمنة لإخراج المدنيين والأسر العالقة في شوارع طريق المطار ومنطقة وادى الربيع.