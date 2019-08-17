اهتمامات الصحف الباكستانية الصادره السبت

أبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم الجلسة الاستثنائية التي عقدها مجلس الأمن الدولي لمناقشة قرار الهند إلغاء الحكم الذاتي في الشطر الخاضع لسيطرتها من إقليم كشمير.

واهتمت بدعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان إلى حوار بين الهند وباكستان حول الأزمة في إقليم كشمير.

وتناقلت رفض الصين الاعتراف بإلغاء الهند الحكم الذاتي لإقليم كشمير واعتبارها خطوة أحادية الجانب تؤدي إلى تفاقم التوتر في المنطقة.

وأشارت إلى دعوة روسيا لباكستان والهند للعودة إلى الحوار الثنائي لحل الخلافات بشأن إقليم كشمير.

كما تناقلت تصريحات وزير الدفاع الهندي راجناث سينغ الذي قال إن بلاده تحتفظ لنفسها بحق تغيير سياستها بخصوص "الضربة الأولى" الخاصة باستخدام الأسلحة النووية.

أمنياً أخبرت عن مقتل خمسة أشخاص وإصابة نحو عشرين جراء انفجار وقع بأحد المساجد في مدينة كويتا جنوب غرب باكستان.

واهتمت كذلك بتأكيد رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان التزام بلاده بدعم عملية السلام والمصالحة الأفغانية.

وتناقلت في الشأن الدولي أنباء إجراء كوريا الشمالية تجارب جديدة على الصواريخ ما أثار تحفظ اليابان.