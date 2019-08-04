اهتمامات الصحف المصرية الاحد

أبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم مباحثات الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي الهاتفية أمس مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون التي تناولت تعزيز ودعم العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات الاقتصادية والسياسية والأمنية والسياحية.

واهتمت بزيارة وزير الخارجية المصري سامح شكري المقررة اليوم إلى العاصمة العراقية بغداد للمشاركة في أعمال الاجتماع الثلاثي لوزراء خارجية مصر والعراق والأردن، لبحث سُبل تطوير آليات التعاون والتكامل بين البلدان الثلاث في مختلف المجالات.

وأخبرت عن ارتكاب ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران جريمة جديدة تعد الثانية من نوعها بعد شنها قصفًا مدفعيًا على مجمع صناعي وتجاري داخل مدينة الحديدة غرب اليمن.

ونوّهت إلى اتفاق المجلس العسكري الانتقالي في السودان وتحالف المعارضة أمس على وثيقة دستورية تمهد لتشكيل حكومة انتقالية تستمر 3 سنوات وتنتهي بإجراء انتخابات.

ولفتت الانتباه إلى إعلان السلطة الفلسطينية لأول مرة عزمها منح تراخيص بناء في مناطق خاضعة لسيطرة إسرائيل أمنيًا وإداريًا في الضفة الغربية.

ونشرت صحف مصر في متفرقات أخرى نبأ مقتل 20 شخصًا وإصابة 23 آخرين في إطلاق نار داخل أحد المتاجر بمدينة إل باسو غرب ولاية تكساس الأمريكية.