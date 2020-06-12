تفاصيل أهم ماجاء في الصحف التونسية الجمعة

تناقلت الصحف التونسية الصادرة اليوم تصريحات وزير الخارجية التونسي نور الدين الري أكد فيها أن موقف بلاده من الملف الليبي مبدئي ومبني على الشرعية الدولية والثوابت و بذل كل الجهود من أجل إيجاد حل سياسي دائم ليبي ـ ليبي بعيدًا عن التدخلات الخارجية في هذا البلد بما يحفظ وحدته وأمن شعبه الذي تعتبره تونس من أمنها القومي.

وفي متابعتها للوضع الوبائي في تونس أوردت إعلان وزارة الصحة التونسية، عدم تسجيل أي إصابة جديدة بفيروس كورونا لليوم الثامن على التوالي، مشيرة إلى أن العدد الإجمالي للمصابين مستقر في حدود 1087، و 989 حالة شفاء، و 49 حالة وفاة.

وكتبت صحف الجمعة عن إعراب بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن قلقها الشديد إزاء تقارير عن اكتشاف عدد من المقابر الجماعية في البلاد، داعية طرابلس إلى إجراء تحقيق في ارتكاب حالات قتل خارج القانون.

إفريقيا ، ألقت الضوء على تصريحات المكلف بالإشراف على إقامة منطقة التجارة الحرة في إفريقيا، إن المنطقة قد تبدأ العمل في أول يناير المقبل، بعد أن أصبح موعد تدشينها الأصلي غير قابل للتنفيذ بسبب كورونا، مشيرة إلى أن الموعد الجديد سيخضع أيضا لتطورات انتشار الفيروس في القارة.

وأخبرت صحف تونس عن تسجيل 1239 وفاة جديدة ناجمة عن فيروس كورونا في البلاد، وذلك في تراجع طفيف لحصيلة الضحايا اليومية ، مشيرة في المقابل الى ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بالفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 30412 حالة.