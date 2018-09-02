أبرز اهتمامات الصحف اللبنانية الصادرة الأحد

واكبت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم دخول تكليف الرئيس سعد الحريري تشكيل الحكومة اللبنانية يومه المئة من دون إحراز أي تقدّم بشأن العملية التفاوضية حول ملامح الحكومة المنتظرة، وسط آمال بأن تحمل لقاءات ومشاورات الأسبوع المقبل، بوادر انفراج ينهي مرحلة أخرى من التأزم السياسي في البلاد.
ولفتت الانتباه إلى مواصلة قوات نظام الأسد، خرق الهدنة المعلنة في محافظة إدلب شمال سوريا، لليوم الـ 18 على التوالي، عبر قصفها عدّة بلدات في منطقة وقف التصعيد، موقعة المزيد من الضحايا في صفوف المدنيين وفق تأكيد المرصد السوري لحقوق الإنسان.
كما أوردت الصحف، إعلان الجيش اليمني أمس، مصرع أكثر من 140 عنصراً من مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، في المعارك التي جرت لتحرير مديرية الظاهر في محافظة صعده.
ورصدت حصيلة القتلى والجرحى الذين سقطوا جراء الاشتباكات المسلحة التي تصاعدت وتيرتها أمس في العاصمة الليبية طرابلس.
وتطرّقت إلى مجمل التطورات السياسية والأمنية بالعراق والمنطقة، التي كانت محور اللقاء الذي جمع في بغداد أمس، الرئيس العراقي فؤاد معصوم مع المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي إلى العراق بريت ماكغورك.
وتناقلت صحف لبنان، ردود الفعل العربية والدولية إزاء إعلان الولايات المتحدة الأمريكية توقيف مساهمتها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" التابعة للأمم المتحدة.
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ظهر أبطال فيلم الإثارة والفانتازيا "Suspiria" للمخرج الإيطالي لوكا جواديجنينو، المشارك بالمسابقة الرسمية، لجزيرة الليدو، في فاعليات الدورة الـ 75 لمهرجان فينيسيا السينمائي، والذي تستمر فاعلياته حتى الـ 8 من الشهر الجاري، حيث خطفت النجمة الشهيرة داكوتا جونسون، الأنظار لإطلالتها الأنثوية الساحرة في أحدث إطلالةٍ لها في أثناء حضور جلسة تصويرية قبل العرض الأول لفيلمها الجديد في مهرجان البندقية السينمائي. وتألّقت الممثلة الأميركية، التي اشتهرت بدور "أنستازيا" في سلسلة أفلام "فيفتي شايدز" Fifty Shades، بفستان أبيض من الدانتيل بدون أكمام أعادنا إلى حقبة نجمات هوليوود سابقًا، واعتمدت إكسسوارات بسيطة مع نظارات شمسية أنيقة لتنهي إطلالتها بحذاء كريمي ذو كعب عال، ووضعت المكياج الجذاب الناعم، وتركت شعرها منسدلًا بطبيعته على كتفيها وظهرها. وبدا النجوم المشاركين في الفيم في حالة معنوية كبيرة وتجمعوا معًا لالتقاط الصور بينما حرص كل منهم ارتداء الأزياء الملفتة
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