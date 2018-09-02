أبرز اهتمامات الصحف اللبنانية الصادرة الأحد

واكبت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم دخول تكليف الرئيس سعد الحريري تشكيل الحكومة اللبنانية يومه المئة من دون إحراز أي تقدّم بشأن العملية التفاوضية حول ملامح الحكومة المنتظرة، وسط آمال بأن تحمل لقاءات ومشاورات الأسبوع المقبل، بوادر انفراج ينهي مرحلة أخرى من التأزم السياسي في البلاد.

ولفتت الانتباه إلى مواصلة قوات نظام الأسد، خرق الهدنة المعلنة في محافظة إدلب شمال سوريا، لليوم الـ 18 على التوالي، عبر قصفها عدّة بلدات في منطقة وقف التصعيد، موقعة المزيد من الضحايا في صفوف المدنيين وفق تأكيد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

كما أوردت الصحف، إعلان الجيش اليمني أمس، مصرع أكثر من 140 عنصراً من مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة ‏من إيران، في المعارك التي جرت لتحرير مديرية الظاهر في محافظة صعده.

ورصدت حصيلة القتلى والجرحى الذين سقطوا جراء الاشتباكات المسلحة التي تصاعدت وتيرتها أمس في العاصمة الليبية طرابلس.

وتطرّقت إلى مجمل التطورات السياسية والأمنية بالعراق والمنطقة، التي كانت محور اللقاء الذي جمع في بغداد أمس، الرئيس العراقي فؤاد معصوم مع المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي إلى العراق بريت ماكغورك.

وتناقلت صحف لبنان، ردود الفعل العربية والدولية إزاء إعلان الولايات المتحدة الأمريكية توقيف مساهمتها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" التابعة للأمم المتحدة.