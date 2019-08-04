اهتمامات الصحف العراقية الاحد

اهتمت الصحف العراقية الصادرة اليوم بالاجتماع الثلاثي لوزراء خارجية كل من العراق والأردن ومصر المقرر عقده في بغداد في وقت لاحق من اليوم, مشيرة الى ان جدول اعمال يتضمن بحث تنويع الشراكات، والدوائرالاقتصادية المُتعدِّدة.

وتناولت الجدل الدائر بين الكتل السياسية والبرلمانية العراقية بشأن قانون المحكمة الاتحادية المعروض على مجلس النواب ,والذي مازال التصويت عليه يواجه العديد من العقبات, نتيجة تباين وجهات النظر حول عدد من مواده.

وتابعت أداء مجلس النواب خلال فصليه ‏التشريعي الحالي والاخفاقات التي واجهها لاسيما على صعيد أداء دوره الرقابي الذي نص عليه الدستورالعراقي النافذ.‏