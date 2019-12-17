تناقلت وسائل إعلام تحقيقا تلفزيونيا يوضح فيه أن الإمارات بريئة من الاتهامات الأخيرة ضدها بالوقوف خلف تصدير تبغ مغشوش للسعودية، وعرضت قناة "روتانا خليجية" السعودية، في برنامجها "مع الصورة" تحقيقات وحوارات مع العديد من الجهات والشخصيات الرسمية والخاصة المرتبطة بقضية التبغ الجديد، وكشف محافظ هيئة الزكاة والدخل، سهيل أبانمي، أن مصانع التبغ لم تتغير، ولا علاقة للدخان الجديد بمصانع "جبل علي"، مؤكدا استحالة دخول التبغ "المزور" إلى المملكة، والسبب"الختم الضريبي".

من جهته قال محافظ هيئة الجمارك، أحمد الحقباني، إن ثلاث دول تتصدر قائمة مصدري التبغ الموجود في أسواق المملكة، وهي ألمانيا وتركيا وسويسرا، وإن ماركات التبغ الشهيرة والرئيسية في البلاد لا تصنع في الإمارات.

وتابع الحقباني: "الكود الذي يوجد على علب السجائر ويبدأ بالرقم 629 لا يعني أن الدخان مصنّع في منطقة جبل علي الحرة كما أشاع ذلك بعض المدونين في مواقع التواصل الاجتماعي، وأن الكود إجراء تنظيمي يتعلق بالتسويق وإجراءات التراخيص ولا يرتبط ببلد المنشأ"، وأضاف الحقباني: "واجهنا زيادة في عمليات تهريب الدخان للمملكة في العامين الماضيين، ولدينا 9 آلاف محضر ضبط في 2019 فقط، تتضمن محاولات تهريب 200 مليون سيجارة للمملكة".

من جهته قال محافظ هيئة الجمارك، أحمد الحقباني، إن ثلاث دول تتصدر قائمة مصدري التبغ الموجود في أسواق المملكة، وهي ألمانيا وتركيا وسويسرا، وإن ماركات التبغ الشهيرة والرئيسية في البلاد لا تصنع في الإمارات.

وتابع الحقباني: "الكود الذي يوجد على علب السجائر ويبدأ بالرقم 629 لا يعني أن الدخان مصنّع في منطقة جبل علي الحرة كما أشاع ذلك بعض المدونين في مواقع التواصل الاجتماعي، وأن الكود إجراء تنظيمي يتعلق بالتسويق وإجراءات التراخيص ولا يرتبط ببلد المنشأ".

وأضاف الحقباني: "واجهنا زيادة في عمليات تهريب الدخان للمملكة في العامين الماضيين، ولدينا 9 آلاف محضر ضبط في 2019 فقط، تتضمن محاولات تهريب 200 مليون سيجارة للمملكة".