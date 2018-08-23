أهم وأبرز اهتمامات الصحف المصرية الصادرة الخميس

أبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم، مواصلة حجاج بيت الله الحرام إلقاء الجمرات في ثاني أيام التشريق.
ورصدت صحف الخميس، احتفال ملايين المصريين بثاني أيام عيد الأضحى المبارك، وخروجهم إلى المنتزهات والحدائق العامة وسط إجراءات أمنية مكثفة.
ونشرت إدانة منظمة التحرير الفلسطينية تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن القدس واعتبارها بأن لاقيمة لها.
وعرجت إلى الوضع في الأراضي العراقية، مبرزة مقتل وإصابة 36 شخصًا في تفجير انتحاري استهدف نقطة أمنية شمال تكريت.
وأنبأت الصحف عن المباحثات الهاتفية التي أجراها العاهل الأردني عبدالله الثاني والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تناولت جهود مكافحة الإرهاب.
وركزت على تهديد الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وبريطانيا بالرد في حال استخدام النظام السوري الأسلحة الكيميائية في أي هجوم يشنه لاستعادة السيطرة على محافظة إدلب.
وتحدثت صحف مصر في متفرقات أخرى، عن المباحثات التي أجراها وزير الدفاع والإنتاج الحربي المصري الفريق أول محمد زكي، ونظيره الروسي الفريق أول سيرجي شويجو، تناولت التعاون العسكري بين البلدين.
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فاجأت سيرينا وليامز، الثلاثاء، الجميع عندما خرجت من شخصيتها الرياضية وصورت إعلان لسماعات "بيتس" الجديدة في نيويورك. الرياضية الأمريكية وبدت الرياضية الأمريكية مختلفة عن عاداتها المعتادة في عالم الملابس الرياضية، حيث ارتدت ملابس ذهبية مذهله وارتديت ثوبًا رائعًا للإعلان الذي كان مليء بالإثارة، و كانت تتجول في منتصف شارع مغلق في ثوب أزرق من الحرير، ويتميز ثوب سيرينا الدرامي بتطريز زهور الكريستال الباهظة حول الصدر وأسفل التنورة، كما أنه يتميز بتفاصيل رشيقة باللون الأبيض، والتي تعرض تنورة سوداء كبيرة من الأسفل. شوهدت سيرينا تشارك في أداء رقصة متقنة وارتدت تاج ذهبي لافتًا للنظر مع تفاصيل معقدة من الماس على الرأس، ونجحت بطلة ويمبلدون في لفتت الانتباه إلى انطلاقها ورشاقتها وهي تسير نحو الكاميرا، وشوهدت سيرينا تشارك في أداء رقصة متقنة على درجات منزل من الحجر البني يحيط بها فنانين وراقصين، وارتدت
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