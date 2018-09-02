أبرز اهتمامات الصحف السودانية الصادرة الأحد

ركزت الصحف السودانية الصادرة اليوم على القمة التي ستعقد في وقت لاحق اليوم في بكين بين الرئيس السوداني عمر البشير مع نظيره الصيني شي جين بينغ.

وسلطت الضوء على التنديد الواسع للقرار الأمريكي بقطع المساعدات عن وكالة غوث لتشغيل اللاجئين الفلسطينيين -الأونروا-.

ونشرت إعلان وزارة النفط العراقية أمس تسجيل أعلى معدل صادرات للنفط الخام في شهر أغسطس الماضي خلال العام الجاري، بحسب الاحصائيات الصادرة عن شركة تسويق النفط -سومو-.

وتطرقت إلى توصل صندوق النقد الدولي إلى اتفاق مع السلطات التونسية يسمح بصرف قسط آخر بقيمة 257 مليون دولار، ليصل إجمالي الأقساط المدفوعة نحو 1.5 مليار دولار.

ونقلت عن مصادر عسكرية نيجيرية أن جماعة بوكو حرام الإرهابية قتلت 30 جندياً على الأقل، أمس الاول في هجوم على قاعدة عسكرية شمال شرق البلاد.