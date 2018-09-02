أبرز اهتمامات الصحف السودانية الصادرة الأحد

ركزت الصحف السودانية الصادرة اليوم على القمة التي ستعقد في وقت لاحق اليوم في بكين بين الرئيس السوداني عمر البشير مع نظيره الصيني شي جين بينغ.
وسلطت الضوء على التنديد الواسع للقرار الأمريكي بقطع المساعدات عن وكالة غوث لتشغيل اللاجئين الفلسطينيين -الأونروا-.
ونشرت إعلان وزارة النفط العراقية أمس تسجيل أعلى معدل صادرات للنفط الخام في شهر أغسطس الماضي خلال العام الجاري، بحسب الاحصائيات الصادرة عن شركة تسويق النفط -سومو-.
وتطرقت إلى توصل صندوق النقد الدولي إلى اتفاق مع السلطات التونسية يسمح بصرف قسط آخر بقيمة 257 مليون دولار، ليصل إجمالي الأقساط المدفوعة نحو 1.5 مليار دولار.
ونقلت عن مصادر عسكرية نيجيرية أن جماعة بوكو حرام الإرهابية قتلت 30 جندياً على الأقل، أمس الاول في هجوم على قاعدة عسكرية شمال شرق البلاد.
GMT 10:02 2018 الأحد ,02 أيلول / سبتمبرأهم وأبرز اهتمامات الصحف التونسية الصادرة الأحد
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GMT 09:01 2018 الأحد ,02 أيلول / سبتمبرأبرز اهتمامات الصحف الباكستانية الصادرة الأحد
GMT 08:57 2018 الأحد ,02 أيلول / سبتمبرأبرز اهتمامات الصحف العراقية الصادرة الأحد
ظهر أبطال فيلم الإثارة والفانتازيا "Suspiria" للمخرج الإيطالي لوكا جواديجنينو، المشارك بالمسابقة الرسمية، لجزيرة الليدو، في فاعليات الدورة الـ 75 لمهرجان فينيسيا السينمائي، والذي تستمر فاعلياته حتى الـ 8 من الشهر الجاري، حيث خطفت النجمة الشهيرة داكوتا جونسون، الأنظار لإطلالتها الأنثوية الساحرة في أحدث إطلالةٍ لها في أثناء حضور جلسة تصويرية قبل العرض الأول لفيلمها الجديد في مهرجان البندقية السينمائي. وتألّقت الممثلة الأميركية، التي اشتهرت بدور "أنستازيا" في سلسلة أفلام "فيفتي شايدز" Fifty Shades، بفستان أبيض من الدانتيل بدون أكمام أعادنا إلى حقبة نجمات هوليوود سابقًا، واعتمدت إكسسوارات بسيطة مع نظارات شمسية أنيقة لتنهي إطلالتها بحذاء كريمي ذو كعب عال، ووضعت المكياج الجذاب الناعم، وتركت شعرها منسدلًا بطبيعته على كتفيها وظهرها. وبدا النجوم المشاركين في الفيم في حالة معنوية كبيرة وتجمعوا معًا لالتقاط الصور بينما حرص كل منهم ارتداء الأزياء الملفتة
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