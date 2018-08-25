أهم وأبرز اهتمامات الصحف الباكستانية الصادرة السبت

أبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم، الاستعدادات الجارية على مستوى الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان لانتخابات الرئيس الجديد خلفاً للرئيس ممنون حسين الذي تنتهي ولايته الشهر المقبل.
وسلطت الضوء على القرارات التي اتخذتها الحكومة الجديدة في باكستان برئاسة عمران خان لاحتواء الأزمة الاقتصادية ومعالجة الفساد المالي والإداري.
وأخبرت صحف السبت عن عزم باكستان على تحسين العلاقات مع الهند وأفغانستان وحل الخلافات العالقة عبر الحوار البناء.
وأشارت إلى إغلاق السلطات الباكستانية حسابات المنظمات الإرهابية على مواقع التواصل الاجتماعي.
وتطرقت الصحف إلى الخلاف الجاري بين باكستان والولايات المتحدة الأمريكية على خلفية الاتصال الهاتفي الذي جرى بين رئيس الوزراء عمران خان ووزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو.
إقليمياً.. تحدثت عن اتفاق الصين والهند على تعزيز العلاقات الدفاعية.
وتابعت تطورات الخسائر البشرية الناجمة عن الفيضانات الكارثية التي تشهدها المناطق الجنوبية من الهند.
أفغانياً أخبرت صحف باكستان أيضًا عن مقتل خمسة مسلحين من عناصر داعش بغارة جوية شمال شرق أفغانستان.
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ظهرت النجمة الأميركية سارة جيسيكا باركر بإطلالة أنيقة وجذابة، الخميس، في أحد شوارع مدينة نيويورك الأميركية، ولأنها تشتهر بحسها العالي بالموضة والأزياء، خطفت الأنظار لإطلالتها الساحرة، وكانت مرتدية قميصا حريريا مقترنا مع بيجاما من الحرير الأزرق المطابق مع نقشة بيضاء. وأضافت نجمة "Sex And The City" ذات الـ53 عاما لإطلالتها زوجا من الأحذية الفضية ذات كعب عال والذي يتناسق مع إكسسواراتها القليلة والمميزة من عقد فضي حول رقبتها وزوج من الأقراط الماسية، وأكملت مظهرها الأنيق بالمكياج الناعم ولمسة من أحمر الشفاة الوردي، وظلال العيون الداكنة بالإضافة إلى أحمر الخدود الوردية. تشارك باركر في بطولة فيلم "Here And Now" من إخراج فابيان كونستانت، ولن تكتفي بدور التمثيل فقط لكنها تتحدى نفسها وتفاجئ جمهورها بالغناء أيضا، ففي العمل الذي من المنتظر أن يطرح بدور السينما في 9 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل تجسد سارة دور
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