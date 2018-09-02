أبرز اهتمامات الصحف العراقية الصادرة الأحد

ركزت الصحف العراقية الصادرة اليوم على جلسة البرلمان العراقي الجديد المقرر عقدها غدًا الاثنين برئاسة أكبر الاعضاء سنًا ,التي من المنتظر أن يتم خلالها انتخاب رئيس جديد للبرلمان ونائبيه, والإعلان عن الكتلة الأكبر التي يحق لها قانونا تشكيل الحكومة القادمة في البلاد.

وعاودت الصحف التطرق إلى قرار رئيس الوزراء حيدر العبادي ليلة الخميس الماضي، بتجريد مستشار الأمن القومي فالح الفياض من منصبه، ولفتت إلى خطورة أن تتحول تطورات الأزمة السياسية إلى الملف الأمني، خصوصًا مع عدم حسم الكتلة الأكبر حتى الان.

وتناولت الصحف التكهنات الرائجة حول احتمال أن يطلب رئيس الجمهورية تأجيل الجلسة الأولى للبرلمان لمدة أسبوع أو أكثر.

وتطرقت الصحف إلى المباحثات التي يجريها الوفد الكردي في بغداد منذ يوم أمس للوصول إلى اتفاقات رسمية شاملة بشأن شكل وطبيعة الحكومة القادمة.