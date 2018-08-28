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أهم وأبرز اهتمامات الصحف الأردنية الصادرة الثلاثاء

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العرب اليوم - أهم وأبرز اهتمامات الصحف الأردنية الصادرة الثلاثاء

الصحف الأردنية
عمان - العرب اليوم

أبرزت الصحف الأردنية الصادرة اليوم، لقاء العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني مع المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، وبحثهما أوجه التعاون بين الأردن والمفوضية في تقديم الخدمات للاجئين وتلبية احتياجاتهم.

واهتمت بمباحثات وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي مع المفوض السامي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، وضرورة حشد الدعم الدولي اللازم للمساعدة على تلبية احتياجات اللاجئين السوريين في الأردن، و استمرار المجتمع الدولي في تحمل مسؤولياته إزاء اللاجئين من أجل ضمان استمرارية الخدمات الحيوية المقدمة لهم.

وسلطت الضوء على رسالة المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين بيير كرينبول ، بمناسبة بدء العام الدراسي في مدارس "الأونروا" بالإقليم، وتناوله الأسباب التي تقف خلف قراره ببدء العام الدراسي في موعده المحدد، رغم العجز المالي الحاد وغير المسبوق في تاريخ الوكالة.

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أهم وأبرز اهتمامات الصحف الأردنية الصادرة الثلاثاء أهم وأبرز اهتمامات الصحف الأردنية الصادرة الثلاثاء



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أهم وأبرز اهتمامات الصحف الأردنية الصادرة الثلاثاء أهم وأبرز اهتمامات الصحف الأردنية الصادرة الثلاثاء



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