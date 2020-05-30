أبرز اهتمامات الصحف اللبنانية اليوم السبت 30 أيَّار

اهتمت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم باتساع رقعة التحركات الشعبية والاحتجاجات التي سجلت خلالها عدد من المواجهات تركزت في العاصمة بيروت. وتحدثت عن تراجع الإصابات اليومية بجائحة فيروس كورنا المستجد كوفيد 19 ووصول العدد التراكمي للمصابين 1172 حالة.

وفي الشأن الليبي تطرقت إلى تأكيد كل من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره القبرصي نيكول آنستسيادس رفضهما أي تدخل في ليبيا. فلسطينيا ركزت على إعلان رئيس مجلس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن عملية ضم غور الأردن ستتم في يوليو المقبل.

وتابعت صحف السبت التطورات التي يشهدها العالم في ظل جائحة كورونا حيث تناولت تواصل ارتفاع عدد الإصابات في كل من روسيا والأميركيتين بينما عبرت عن اهتمامها بعزم القارة الأوروبية المضي في إجراءات رفع العزل.