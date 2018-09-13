أهم وأبرز اهتمامات الصحف الأردنية الصادرة الخميس

أبرزت الصحف الأردنية الصادرة اليوم، تأكيد العاهل الأردني عبدالله الثاني، على محورية القضية الفلسطينية وحل الدولتين الذي يفضي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، باعتباره السبيل الوحيد لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وواصلت صحف الخميس متابعتها لآراء اقتصاديون يشخصون إيجابيات وسلبيات مسودة مشروع قانون ضريبة الدخل الجديد.

واهتمت بتوجيه مجلس النواب الأردني، رسائل لعدة اتحادات وجمعيات برلمانية إسلامية وإقليمية ودولية، يطلب فيها الدعم لمقترح أردني لمساندة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، خلال أعمال الاتحاد البرلماني الدولي المقرر في جنيف منتصف الشهر المقبل.

وتابعت الصحف اقتحام مجموعات من المستوطنين المتطرفين اليهود لساحات المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة بحراسة مشددة من شرطة وجيش الاحتلال الإسرائيلي.

وسلطت صحف الأردن الضوء على تأكيد وزراء الخارجية العرب بالحفاظ على سيادة سوريا ووحدة أراضيها، ودعم جهود الأمم المتحدة في عقد اجتماعات جنيف وصولاً إلى تسوية سياسية للأزمة السورية، ودعوة الجامعة العربية إلى التعاون مع الأمم المتحدة لإنجاح المفاوضات السورية التي تجري برعايتها لإنهاء الصراع وإرساء السلم والاستقرار في سوريا.