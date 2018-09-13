أهم وأبرز اهتمامات الصحف الأردنية الصادرة الخميس

أبرزت الصحف الأردنية الصادرة اليوم، تأكيد العاهل الأردني عبدالله الثاني، على محورية القضية الفلسطينية وحل الدولتين الذي يفضي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، باعتباره السبيل الوحيد لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
وواصلت صحف الخميس متابعتها لآراء اقتصاديون يشخصون إيجابيات وسلبيات مسودة مشروع قانون ضريبة الدخل الجديد.
واهتمت بتوجيه مجلس النواب الأردني، رسائل لعدة اتحادات وجمعيات برلمانية إسلامية وإقليمية ودولية، يطلب فيها الدعم لمقترح أردني لمساندة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، خلال أعمال الاتحاد البرلماني الدولي المقرر في جنيف منتصف الشهر المقبل.
وتابعت الصحف اقتحام مجموعات من المستوطنين المتطرفين اليهود لساحات المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة بحراسة مشددة من شرطة وجيش الاحتلال الإسرائيلي.
وسلطت صحف الأردن الضوء على تأكيد وزراء الخارجية العرب بالحفاظ على سيادة سوريا ووحدة أراضيها، ودعم جهود الأمم المتحدة في عقد اجتماعات جنيف وصولاً إلى تسوية سياسية للأزمة السورية، ودعوة الجامعة العربية إلى التعاون مع الأمم المتحدة لإنجاح المفاوضات السورية التي تجري برعايتها لإنهاء الصراع وإرساء السلم والاستقرار في سوريا.
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جذبت الممثلة الإسبانية الشهيرة بينيلوبي كروز، الأنظار لإطلالتها الأنيقة إلى جانب زوجها خافيير بارديم، في حدث في مدريد في إسبانيا للترويج عن فيلمهما الجديد "Everybody Knows". وظهرت الممثلة الحائزة على جائزة الأوسكار والبالغة من العمر 44 عامًا ، بإطلالة مذهلة حيث ارتدت فستانًا طويلًا أحادي اللون أنيق ، والذي أبرز جسدها الرشيق، وكان الجزء العلوي من الفستان يتميز بقصاصات باللون الأسود والأبيض في حين ينتهي بتنورة سوداء أنيقة. أضاف الفنانة الإسبانية مزيدًا من السنتيمترات إلى طولها مع زوجًا من الصنادل السوداء، وتركت شعرها منسدلًا بطبيعته على ظهها وكتفيها، وأكملت إطلالتها الرائعة بالمكياج الناعم الذي أبرز ملامحها الجميلة ببطانة من الكحل ولمسة من أحمر الشفاه الداكن اللامع. انضمت أيضًا إلى فريق الفيلم ،الممثل خافير بارديم والمخرج أصغر فرهادي للترويج للفيلم ، المعروف باسم Todos Lo Saben في إسبانيا. كانت بينيلوب وزوجها مشغولين
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