أهم وأبرز اهتمامات الصحف الفلسطينية الصادرة الخميس

أبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم، خبر الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على قرية الخان الأحمر، ودعوة الحكومة الفلسطينية أبناء شعب الفلسطيني لتكثيف التواجد فيها لإفشال مخطط هدمها وترحيل سكانها.

وأشارت صحف الخميس إلى أقوال وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، إن ادعاءات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وغيره من المسؤولين الإسرائيليين بشأن "هروب الفلسطينيين من المفاوضات"، تعكس استغباء مُتعمدًا للمجتمع الدولي والرباعية الدولية، التي تدرك أن حكوماته المتعاقبة هي من أفشلت جميع أشكال المفاوضات السابقة.

وتحدثت عن تجديد العاهل الأردني عبدالله الثاني رفضه للكونفدرالية، وتأكيده تمسكه بحل الدولتين.

وأوردت انتقاد مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "اونكتاد" الضغوط التي تمارس على الحكومة الفلسطينية لتقليل الإنفاق، وتحذيره من أن وصفات التقشف غير المناسبة قد تقود لتداعيات خطرة.

ونشرت صحف فلسطين تحذيرات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، قوات الاحتلال وأصحاب شركات الجرافات والسائقين من المشاركة في ما يخطط له من جريمة هدم لقرية الخان الأحمر، باعتباره انتهاكا لميثاق روما الأساسي، وجريمة تدخل ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية.