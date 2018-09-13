أهم وأبرز اهتمامات الصحف الفلسطينية الصادرة الخميس

أبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم، خبر الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على قرية الخان الأحمر، ودعوة الحكومة الفلسطينية أبناء شعب الفلسطيني لتكثيف التواجد فيها لإفشال مخطط هدمها وترحيل سكانها.
وأشارت صحف الخميس إلى أقوال وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، إن ادعاءات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وغيره من المسؤولين الإسرائيليين بشأن "هروب الفلسطينيين من المفاوضات"، تعكس استغباء مُتعمدًا للمجتمع الدولي والرباعية الدولية، التي تدرك أن حكوماته المتعاقبة هي من أفشلت جميع أشكال المفاوضات السابقة.
وتحدثت عن تجديد العاهل الأردني عبدالله الثاني رفضه للكونفدرالية، وتأكيده تمسكه بحل الدولتين.
وأوردت انتقاد مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "اونكتاد" الضغوط التي تمارس على الحكومة الفلسطينية لتقليل الإنفاق، وتحذيره من أن وصفات التقشف غير المناسبة قد تقود لتداعيات خطرة.
ونشرت صحف فلسطين تحذيرات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، قوات الاحتلال وأصحاب شركات الجرافات والسائقين من المشاركة في ما يخطط له من جريمة هدم لقرية الخان الأحمر، باعتباره انتهاكا لميثاق روما الأساسي، وجريمة تدخل ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية.
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جذبت الممثلة الإسبانية الشهيرة بينيلوبي كروز، الأنظار لإطلالتها الأنيقة إلى جانب زوجها خافيير بارديم، في حدث في مدريد في إسبانيا للترويج عن فيلمهما الجديد "Everybody Knows". وظهرت الممثلة الحائزة على جائزة الأوسكار والبالغة من العمر 44 عامًا ، بإطلالة مذهلة حيث ارتدت فستانًا طويلًا أحادي اللون أنيق ، والذي أبرز جسدها الرشيق، وكان الجزء العلوي من الفستان يتميز بقصاصات باللون الأسود والأبيض في حين ينتهي بتنورة سوداء أنيقة. أضاف الفنانة الإسبانية مزيدًا من السنتيمترات إلى طولها مع زوجًا من الصنادل السوداء، وتركت شعرها منسدلًا بطبيعته على ظهها وكتفيها، وأكملت إطلالتها الرائعة بالمكياج الناعم الذي أبرز ملامحها الجميلة ببطانة من الكحل ولمسة من أحمر الشفاه الداكن اللامع. انضمت أيضًا إلى فريق الفيلم ،الممثل خافير بارديم والمخرج أصغر فرهادي للترويج للفيلم ، المعروف باسم Todos Lo Saben في إسبانيا. كانت بينيلوب وزوجها مشغولين
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