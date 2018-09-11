أهم وأبرز اهتمامات الصحف السودانية الصادرة الثلاثاء

ركزت الصحف السودانية الصادرة اليوم على إعلان، الرئيس السوداني عمر البشير في خطاب وجهه للسودانيين من القصر الرئاسي أمس تسمية وزراء الحكومة الجديد خلال 48 ساعة بعد أن يفرغ رئيس الوزراء الجديد من التشاور مع قوى الحوار الوطني.
وأشارت إلى أداء رئيس الوزراء السوداني الجديد معتز موسى القسم أمس بعد قرار الرئيس عمر البشير بتشكيل حكومة جديدة لمواجهة الأزمة الاقتصادية التي تعيشها بلاده.
وقالت إن مجلس جامعة الدول العربية سيعقد اليوم، دورته الـ"150" على المستوى الوزاري برئاسة وزير الخارجية السوداني، الدرديري محمد أحمد، ومشاركة وزراء الخارجية العرب وممثليهم، وحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبوالغيط.
ولفتت الانتباه الى مواصلة قوات الشرعية اليمنية مسنودةً بالتحالف العربي لدعم الشرعية، تقدمها في جبهة الساحل الغربي شرق مدينة الحديدة، مكبدة مليشيا الحوثي
الانقلابية خسائر كبيرة في العتاد والأرواح.
ونقلت عن أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، أمس قوله إن الإدارة الأميركية أبلغت الفلسطينيين رسمياً بأنها ستغلق بعثتهم الدبلوماسية في واشنطن بسبب مواصلتهم العمل مع المحكمة الجنائية الدولية ضد إسرائيل.
وأبرزت تحرير جميع المحتجزين من مقر المؤسسة الليبية للنفط بطرابلس عقب هجوم مسلح راح ضحيته عددًا من الأشخاص.
GMT 07:48 2018 الثلاثاء ,11 أيلول / سبتمبرأهم وأبرز اهتمامات الصحف الليبية الصادرة الثلاثاء
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GMT 05:33 2018 الثلاثاء ,11 أيلول / سبتمبرأبرز عناوين الصحف السعودية الصادرة الثلاثاء
يبدو أن النجمة العالمية ليدي غاغا تسير على خطى أساطير عالم الفن، أمثال جانيت غينور وجودي غارلاند وباربرا سترايسند، إذ ظهرت بإطلالة مذهلة على السجادة الحمراء في العرض الأول لفيلمها الجديد "A Star Is Born" في مهرجان تورنتو السينمائي الدولي في دورته الـ43 لعام 2018، مساء الأحد. وصلت النجمة الأميركية الشهيرة مع الممثل برادلي كوبر الذي يخرج الفيلم ويشارك في بطولته، وبدت غاغا، البالغة من العمر 32 عاما بكامل أناقتها في فستان أسود كامل الطول من تصميم أرماني برايف من مجموعة خريف وشتاء 2018. ولم تتخلَّ غاغا عن القماش المخملي، وتميز فستانها الأسود الفاخر والضيق من الأعلى، بأنه يتّسع قليلا من الأسفل بأسلوب ملكي، ووضعت التول المنقط باللون الأسود المخملي حينا على رأسها، وأحيانا على كتفيها بكثير من الفخامة، إضافة إلى القبعة البراقة التي تغطي جزءا من الجبين بأسلوب البحارة لمنحها
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