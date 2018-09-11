أهم وأبرز اهتمامات الصحف السودانية الصادرة الثلاثاء

ركزت الصحف السودانية الصادرة اليوم على إعلان، الرئيس السوداني عمر البشير في خطاب وجهه للسودانيين من القصر الرئاسي أمس تسمية وزراء الحكومة الجديد خلال 48 ساعة بعد أن يفرغ رئيس الوزراء الجديد من التشاور مع قوى الحوار الوطني.

وأشارت إلى أداء رئيس الوزراء السوداني الجديد معتز موسى القسم أمس بعد قرار الرئيس عمر البشير بتشكيل حكومة جديدة لمواجهة الأزمة الاقتصادية التي تعيشها بلاده.

وقالت إن مجلس جامعة الدول العربية سيعقد اليوم، دورته الـ"150" على المستوى الوزاري برئاسة وزير الخارجية السوداني، الدرديري محمد أحمد، ومشاركة وزراء الخارجية العرب وممثليهم، وحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبوالغيط.

ولفتت الانتباه الى مواصلة قوات الشرعية اليمنية مسنودةً بالتحالف العربي لدعم الشرعية، تقدمها في جبهة الساحل الغربي شرق مدينة الحديدة، مكبدة مليشيا الحوثي

الانقلابية خسائر كبيرة في العتاد والأرواح.

ونقلت عن أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، أمس قوله إن الإدارة الأميركية أبلغت الفلسطينيين رسمياً بأنها ستغلق بعثتهم الدبلوماسية في واشنطن بسبب مواصلتهم العمل مع المحكمة الجنائية الدولية ضد إسرائيل.

وأبرزت تحرير جميع المحتجزين من مقر المؤسسة الليبية للنفط بطرابلس عقب هجوم مسلح راح ضحيته عددًا من الأشخاص.