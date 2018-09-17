أهم وأبرز اهتمامات الصحف التونسية الصادرة الإثنين

أبرزت الصحف التونسية الصادرة اليوم توقيع كل من فخامة الرئيس أسياس أفورقي رئيس دولة إريتريا، ودولة رئيس وزراء أثيوبيا آبي أحمد علي، برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - اتفاقية جدة للسلام بين جمهورية أثيوبيا الديمقراطية الاتحادية ودولة إريتريا، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع .

وتحدثت في موضوع آخر عن المظاهرات التي عمت العاصمة الليبية طرابلس احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية في البلاد، ومطالبة بإنهاء الكيانات السياسية في البلاد وخروج المليشيات المسلحة من العاصمة.

وتطرقت صحف تونس، الى المباحثات التي يجريها اليوم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، في مدينة سوتشي الروسية لبحث العلاقات الثنائية والوضع السوري وخاصة التطورات الأخيرة في محافظة إدلب، شمال غربي سوريا.

وأشارت الى إعلان الحزب الحاكم في السودان عن تشكيل حكومة جديدة تضم 21 وزيرا بعد أيام من حل حكومة الحوار الوطني، وإعلان هونغ كونغ إلغاء جميع الرحلات الجوية وذلك تحسبا لوصول الإعصار الاستوائي " مانغاكوت".