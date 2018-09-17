أهم وأبرز اهتمامات الصحف التونسية الصادرة الإثنين

أبرزت الصحف التونسية الصادرة اليوم توقيع كل من فخامة الرئيس أسياس أفورقي رئيس دولة إريتريا، ودولة رئيس وزراء أثيوبيا آبي أحمد علي، برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - اتفاقية جدة للسلام بين جمهورية أثيوبيا الديمقراطية الاتحادية ودولة إريتريا، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع .
وتحدثت في موضوع آخر عن المظاهرات التي عمت العاصمة الليبية طرابلس احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية في البلاد، ومطالبة بإنهاء الكيانات السياسية في البلاد وخروج المليشيات المسلحة من العاصمة.
وتطرقت صحف تونس، الى المباحثات التي يجريها اليوم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، في مدينة سوتشي الروسية لبحث العلاقات الثنائية والوضع السوري وخاصة التطورات الأخيرة في محافظة إدلب، شمال غربي سوريا.
وأشارت الى إعلان الحزب الحاكم في السودان عن تشكيل حكومة جديدة تضم 21 وزيرا بعد أيام من حل حكومة الحوار الوطني، وإعلان هونغ كونغ إلغاء جميع الرحلات الجوية وذلك تحسبا لوصول الإعصار الاستوائي " مانغاكوت".
GMT 09:11 2018 الإثنين ,17 أيلول / سبتمبرأهم وأبرز اهتمامات الصحف المغربية الصادرة الإثنين
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GMT 12:59 2018 الأحد ,16 أيلول / سبتمبرأهم وأبرز اهتمامات الصحف الليبية الصادرة الأحد
جذبت كيت موس، الأنظار خلال مشاركتها في حدث "MatchesFashion" الأبرز في الموضة، المقام في كارلوس بليس، مايفير، في لندن. وبدت أسطورة عالم الموضة، ذات الـ44 عامًا ، أنيقة وجذابة في فستان قصير باللونين الأبيض والأسود، وانتعلت زوجًا من الأحذية السوداء ذات كعبًا عاليًا، بالإضافة إلى مجموعة من المجوهرات الماسية وحملت حقيبة يد ذهبية اللون. وأكملت موس إطلالتها بالمكياج الناعم ولمسة من أحمر الشفاة النيوود، وصففت شعرها الأشقر لينسدل بطبيعته أسفل ظهرها وكتفيها. وظهرت عارضة الأزياء الشهيرة في حالة معنوية جيدة أثناء خروجها من كارلوس بلاس ، حاملة صندوقًا أبيض كبيرًا. ويأتي ظهور كيت بعد أن تراجعت عن انتقادها الشهير لعالم الأزياء والذي يستهدف النساء ذوات الجسد النحيف، في وقت سابق من هذا الشهر. وكانت قد تسببت عارضة الأزياء الشهيرة، التي اعتبرت الوجه الأصلي لحركة "Heroin chic" ، في إثارة الجدل الشديد
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