أبرز اهتمامات الصحف البريطانية اليوم الخميس 21 أيَّار

اهتمت الصحف البريطانية الصادرة اليوم بانخفاض عدد المرضى المنومين داخل مستشفيات البلاد جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد إلى ما دون عشرة آلاف مريض لأول مرة من منذ بدء الأزمة.

وأفادت بأن السلطات تدرس خفض درجة الاستعداد من المستوى الرابع إلى المستوى الثالث جراء انخفاض حالات الإصابات والوفيات بكورونا، مما سيترتب عليه تخفيف حالة الإغلاق التام، بل وربما يسمح للمواطنين بالسفر خلال فترة الصيف مالم تحدث موجة انتشار أخرى بحلول شهر يوليو المقبل.

ونقلت تصريحات وزير الصحة مات هانكوك بشأن شن حرب جديدة على السمنة، بعد أن كشفت إحصاءات رسمية عن أن ثلث الذين توفوا بسبب فيروس كورونا مصابون بنوع من مرض السكر مرتبط بزيادة الوزن.

وأشارت إلى أن بنك إنجلترا المركزي يدرس توفير معدلات فائدة سالبة ضمن جهود إعادة تنشيط الاقتصاد لتجنب ركود متوقع جراء حالة الإغلاق التام التي صاحبت إجراءات محاربة انتشار الفيروس.

وتطرقت إلى تحذير مدير وكالة الاتحاد الأوروبي المسؤولة عن تقديم المشورة للحكومات بشأن مكافحة الأمراض الدكتورة أندريا عمون، من أن احتمال حدوث موجة ثانية من الإصابة بالفيروس في جميع دول المجموعة لم يعد نظرية بعيدة، بل تعد المسألة "متى وما مدى قوة الموجة".

وعرجت صحف بريطانيا على إعلان وزارة الصحة المكسيكية، عن تسجيل 2448 حالة إصابة بالفيروس التاجي و 424 حالة وفاة إضافية، في أكبر معدل للوفيات خلال يوم واحد منذ بدء الأزمة.