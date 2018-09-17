أهم وأبرز اهتمامات الصحف الفلسطينية الصادرة الإثنين

أبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم لقاء رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم الأحد، في مدينة رام الله، المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" بيير كرينبول.
وتناولت ما كشف عنه وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، من خطوات ستقوم بها القيادة الفلسطينية للردّ على إغلاق مقرّ منظمة التحرير في واشنطن، ستؤدي في النهاية لجني المزيد من الاعتراف الدولي بدولة فلسطين .
وركزت على تحذيرات مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف لإسرائيل من هدم قرية الخان الأحمر البدوية شرق القدس .
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جذبت كيت موس، الأنظار خلال مشاركتها في حدث "MatchesFashion" الأبرز في الموضة، المقام في كارلوس بليس، مايفير، في لندن. وبدت أسطورة عالم الموضة، ذات الـ44 عامًا ، أنيقة وجذابة في فستان قصير باللونين الأبيض والأسود، وانتعلت زوجًا من الأحذية السوداء ذات كعبًا عاليًا، بالإضافة إلى مجموعة من المجوهرات الماسية وحملت حقيبة يد ذهبية اللون. وأكملت موس إطلالتها بالمكياج الناعم ولمسة من أحمر الشفاة النيوود، وصففت شعرها الأشقر لينسدل بطبيعته أسفل ظهرها وكتفيها. وظهرت عارضة الأزياء الشهيرة في حالة معنوية جيدة أثناء خروجها من كارلوس بلاس ، حاملة صندوقًا أبيض كبيرًا. ويأتي ظهور كيت بعد أن تراجعت عن انتقادها الشهير لعالم الأزياء والذي يستهدف النساء ذوات الجسد النحيف، في وقت سابق من هذا الشهر. وكانت قد تسببت عارضة الأزياء الشهيرة، التي اعتبرت الوجه الأصلي لحركة "Heroin chic" ، في إثارة الجدل الشديد
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