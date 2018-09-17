أهم وأبرز اهتمامات الصحف الفلسطينية الصادرة الإثنين

أبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم لقاء رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم الأحد، في مدينة رام الله، المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" بيير كرينبول.

وتناولت ما كشف عنه وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، من خطوات ستقوم بها القيادة الفلسطينية للردّ على إغلاق مقرّ منظمة التحرير في واشنطن، ستؤدي في النهاية لجني المزيد من الاعتراف الدولي بدولة فلسطين .

وركزت على تحذيرات مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف لإسرائيل من هدم قرية الخان الأحمر البدوية شرق القدس .