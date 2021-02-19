اهتمامات الصحف اللبنانية 19 شباط

أبرزت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم آخر التطورات الهامة في ملف تفجير مرفأ بيروت، بعد إصدار محكمة التمييز قرارها الجزائي بكف يد قاضي التحقيق فادي صوان عن الملف ،وما يمكن أن يرافق هذا القرار من تداعيات خطيرة على المستويين السياسي والشعبي وتحدثت عن تشديد المبعوث الخاص الأممي إلى اليمن مارتن غريفثس، أمس، أنه على الميليشيا الحوثية الإرهابية وقف الهجوم على مأرب بشكل فوري، لافتاً إلى أن هذا الهجوم يهدد السلام ويشكل خطرا على النازحين وأشارت إلى إعلان وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، أمس، أن الهجوم على مدينة أربيل العراقية، يؤكد الحاجة لمواصلة جهود بلاده في المنطقة، مرحبا ‏بقرار حلف الناتو، توسيع مهام تدريب القوات العراقية.

وأوردت تأكيد أمين عام حلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ، أمس، أن الحلف قرر توسيع مهمة تدريب القوات العراقية ورفع تعدادها من 500 إلى 4000، مشيراً إلى أن الناتو يحترم سيادة العراق، وينسق الجهود مع الحكومة العراقية وتطرقت لتحذير وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، أمس، للحكومة الإيرانية، من أنها تلعب بالنار، متهماً طهران، بالتصعيد وتعقيد عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي ولفتت صحف بيروت الإنتباه إلى تشديد وزراء خارجية فرنسا وبريطانيا وألمانيا والولايات المتحدة،خلال محادثات قاموا بها، أمس في باريس، على أهمية التأكد من عدم حصول إيران على أسلحة نووية مطلقاً، معبرين عن قلقهم من تحركات إيران الأخيرة لإنتاج اليورانيوم المخصب .