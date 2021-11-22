وفاة الإعلامية أسماء مصطفى بعد صراع مع مرض السرطان
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وفاة الإعلامية أسماء مصطفى بعد صراع مع مرض السرطان

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العرب اليوم - وفاة الإعلامية أسماء مصطفى بعد صراع مع مرض السرطان

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القاهرة ـ العرب اليوم

 أعلن عضو مجلس النواب أيمن أبو العلا، عن وفاة زوجته الإعلامية أسماء مصطفى، بعد صراعها مع المرض، وكتب عبر حسابه الشخصي بموقع فيس بوك "انكسر ظهرى وفطر قلبي ولن اقول الا ما يرضي الله.. انا لله وانا اليه راجعون".وفى منتصف الشهر الماضى، أعلن أدمن الصفحة دخول الإعلامية أسماء مصطفى المستشفى، قائلاً: "بنعتذر لعدم التواصل والرد لأن أسماء تعرضت لوعكة دخلت على إثرها المستشفى دعواتكم تخرج بالسلامة".

وسبق أن كشفت أسماء مصطفى، أسباب عدم مشاركة تجربتها في مقاومة مرض السرطان مع متابعيها مثل بقية المشاهير، مؤكدة أن حالتها الصحية "معقدة"، وما زال الفريق الطبي يحاول الوصول لبروتوكول علاج كيماوي يناسب حالتها المتأخرة نسبيا، واعتذرت عن تقديم بث مباشر لطمأنة محبيها مؤكدة أنها لن تظهر وهي بهذه الحالة الصحية

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وفاة الإعلامية أسماء مصطفى بعد صراع مع مرض السرطان وفاة الإعلامية أسماء مصطفى بعد صراع مع مرض السرطان



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