أهم وأبرز اهتمامات الصحف الليبية الصادرة الخميس

أبرزت الصحف الليبية الصادرة اليوم، كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله- أمام رؤساء بعثات الحج، وإعرابه -رعاه الله- عن موقف المملكة العربية السعودية الثابت في محاربة الإرهاب واجتثاثه بكافة أشكاله.

واهتمت صحف الخميس بالأوضاع الخدمية والمعيشية أن لبييا في ثاني أيام العيد، بلا كهرباء بشكل مُفاجئ، محملين المجلس الرئاسي للوفاق مايحدث.

وأشارت إلى إعلان وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد سيالة، رفض ليبيا أي إجراء يتعلق بإعادة المهاجرين غير الشرعيين إليها، وتأكيده أن ليبيا لن تقبل أبدًا ما يتردد من أنباء حول إعادة المهاجرين غير الشرعيين إليها.

ونوهت الصحف بتأييد التكتل المدني الديمقراطي لبيان بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا الذي أدان الممارسات التي تقوم بها المليشات المسلحة التابعة لحكومة الوفاق ضد مؤسسات الدولة.

وأخبرت صحف ليبيا تصريحات مبعوث الأمم المتحدة رئيس بعثتها للدعم في ليبيا غسان سلامة، أن هناك خبيرًا اقتصاديًا دوليًا سيلتحق بالعمل ضمن فريق بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا مطلع الشهر المقبل، وإشارته إلى أن البعثة تولي ملف الإصلاح المالي والاقتصادي أهمية قصوى.