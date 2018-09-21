أهم وأبرز اهتمامات الصحف الأردنية الصادرة الجمعة

أبرزت الصحف الأردنية الصادرة اليوم، تصريحات نائب رئيس الوزراء الأردني الدكتور رجائي المعشر، بضرورة السعي الحكومة بكل جدية للوصول إلى الاستقلال الاقتصادي من خلال تنفيذ قائمة من الإجراءات المختلفة يقع مشروع قانون ضريبة الدخل الجديد على رأسها.

واهتمت صحف الجمعة بمطالبة الأردن خلال أعمال المؤتمر العام الثاني والستين المنعقد حاليًا في العاصمة النمساوية فيينا، المجتمع الدولي بتكثيف الجهود لإنشاء منطقة في الشرق الأوسط خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل.

وتابعت صحف الأردن اقتحام عشرات المستوطنيين للمسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، بحراسات مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

ونشرت إعلان رئيس مجلس حقوق الإنسان ، تعيين الأرجنتيني سانتياغو كانتون رئيسا للجنة المجلس المكلفة بتقصي الحقائق في الحوادث التي وقعت أثناء الاحتجاجات في الأرض الفلسطينية المحتلة هذا العام، خلفا للأميركي ديفيد كرين الذي استقال من رئاسة اللجنة في أواخر الشهر الماضي.