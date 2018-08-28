أهم وأبرز اهتمامات الصحف السعودية الصادرة الثلاثاء

أبرز عناوين الصحف السعودية الصادرة اليوم :
العقيد المالكي: المنظمات الأممية في صنعاء غير حيادية .. خمسة صواريخ حوثية استهدفت المملكة في الحج
التحالف: اعتراض صاروخ باليستي أطلق باتجاه جازان
نحو تمكين المرأة.. سعوديات يقدن البلديات
أمير الرياض بالنيابة: نحمد الله على نجاح موسم الحج
مهاجمة مطار دبي «أكاذيب حوثية»
مفتي مصر: نجاح الحج أفضل الردود على المشككين بجهود المملكة
الجهات الحكومية تعايد منتسبيها
14 شاحنة إغاثية تعبر منفذ الوديعة
الدوحة والإخوان.. حلف عتيد لنشر الفوضى
مقتل عدد من قادة الحوثيين في معارك الدريهمي .. هادي يجدد حرصه على السلام المرتكز على أسسه الثلاثة
مصرع خمسة إرهابيين في اشتباكات بصعيد مصر
إيران تتباكى أمام المحكمة الدولية: العقوبات الأميركية أضرتنا
مقتل زعيم "داعش" في أفغانستان
دعوى حقوقية دولية ضد إيران في الأمم المتحدة
GMT 08:56 2018 الثلاثاء ,28 آب / أغسطسأهم وأبرز اهتمامات الصحف الأردنية الصادرة الثلاثاء
GMT 08:25 2018 الثلاثاء ,28 آب / أغسطسأهم وأبرز اهتمامات الصحف الليبية الصادرة الثلاثاء
GMT 08:21 2018 الثلاثاء ,28 آب / أغسطسأهم وأبرز اهتمامات الصحف اللبنانية الصادرة الثلاثاء
GMT 08:20 2018 الثلاثاء ,28 آب / أغسطسأهم وأبرز اهتمامات الصحف السودانية الصادرة الثلاثاء
GMT 08:18 2018 الثلاثاء ,28 آب / أغسطسأهم وأبرز اهتمامات الصحف العراقية الصادرة الثلاثاء
تألّقت النجمة العالمية سيارا في حفلة توزيع جوائز Black Girls Rock لعام 2018، التي أقيمت في قاعة Prudential في نيوجيرسي، ليلة الأحد. فازت النجمة العالمية البالغة من العمر 32 عامًا، بجائزة "نجم الروك" في الاحتفال اللامع في مدينة نيو آرك بولاية نيوجيرسي، وخطفت سيارا الأضواء بإطلالتها الساحرة إذ ارتدت فستانا رائعا باللون الأسود من توقيع بالمان يتداخل فيه القماش البراق الفضي وهو مزود بذيل من الكشاكش والريش الأسود، وانتعلت النجمة الشهيرة زوجا من أحذية الكاحل السوداء ذات الكعب العالي، وأكملت إطلالتها بالإكسسوارات الفضية لا سيما الأظافر الطويلة والمطلية بالغليتر والمكياج الناعم. وتكرم جوائز "Black Girls Rock" الإنجازات التي حققتها النساء ذوات البشرة السمراء اللاتي أثبتن أنفسهن في مجالات الفن والأعمال والترفيه والتواصل الاجتماعي. وأطلقت النجمة العالمية سيارا كليبا جديدا يحمل اسم "Level Up"، وهي الأغنية التي لاقت إعجاب قطاع كبير من
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