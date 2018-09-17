أبرز عناوين الصحف السعودية الصادرة الإثنين

أبرز عناوين الصحف السعودية الصادرة اليوم :

خادم الحرمين يقلد الرئيسين أفورقي وآبي قلادة الملك عبدالعزيز ويلتقي غوتيرس

الملك يرعى اتفاقية جدة للسلام الأثيوبي - الإريتري

خادم الحرمين وولي العهد يستعرضان مع غوتيريس مستجدات الأحداث الدولية

الملك سلمان يستقبل رئيس إريتريا ورئيس وزراء أثيوب

خادم الحرمين يتلقى برقية تهنئة من أمير الكويت بمناسبة التوقيع على اتفاق جدة للسلام

العالم يثمّن رعاية خادم الحرمين لاتفاقية جدة للسلام.. مملكة السلام ترأب الصدع الإريتري الأثيوبي

رابطة العالم الإسلامي: اتفاق جدة التاريخي يثبت أن المملكة بسياستها الحكيمة إحدى أهم ركائز السلام العالمي

وزير الخارجية يلتقي الأمين العام للأمم المتحدة

"الدفاع الجوي" تعترض الصاروخ الحوثي الـ(197) باتجاه المملكة

نائب وزير الداخلية يستقبل السفير الصيني

الجيش اليمني يسيطر على "كيلو 16".. وخسائر حوثية في ‏مواجهات البيضاء

الشرعية تستنكر تجاوزات المنسقة الأممية

الانقلابيون ينهبون بنوك الحديدة

الإمارات تدعو مجلس الأمن للضغط على الحوثيين

الجامعة العربية تطالب بوقف هدم قرية الخان الأحمر

هجوم صاروخي إسرائيلي يستهدف مطار دمشق