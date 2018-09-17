أبرز عناوين الصحف السعودية الصادرة الإثنين

أبرز عناوين الصحف السعودية الصادرة اليوم :
خادم الحرمين يقلد الرئيسين أفورقي وآبي قلادة الملك عبدالعزيز ويلتقي غوتيرس
الملك يرعى اتفاقية جدة للسلام الأثيوبي - الإريتري
خادم الحرمين وولي العهد يستعرضان مع غوتيريس مستجدات الأحداث الدولية
الملك سلمان يستقبل رئيس إريتريا ورئيس وزراء أثيوب
خادم الحرمين يتلقى برقية تهنئة من أمير الكويت بمناسبة التوقيع على اتفاق جدة للسلام
العالم يثمّن رعاية خادم الحرمين لاتفاقية جدة للسلام.. مملكة السلام ترأب الصدع الإريتري الأثيوبي
رابطة العالم الإسلامي: اتفاق جدة التاريخي يثبت أن المملكة بسياستها الحكيمة إحدى أهم ركائز السلام العالمي
وزير الخارجية يلتقي الأمين العام للأمم المتحدة
"الدفاع الجوي" تعترض الصاروخ الحوثي الـ(197) باتجاه المملكة
نائب وزير الداخلية يستقبل السفير الصيني
الجيش اليمني يسيطر على "كيلو 16".. وخسائر حوثية في مواجهات البيضاء
الشرعية تستنكر تجاوزات المنسقة الأممية
الانقلابيون ينهبون بنوك الحديدة
الإمارات تدعو مجلس الأمن للضغط على الحوثيين
الجامعة العربية تطالب بوقف هدم قرية الخان الأحمر
هجوم صاروخي إسرائيلي يستهدف مطار دمشق
GMT 08:11 2018 الإثنين ,17 أيلول / سبتمبرأهم وأبرز اهتمامات الصحف الباكستانية الصادرة الإثنين
GMT 12:57 2018 الأحد ,16 أيلول / سبتمبرأهم وأبرز اهتمامات الصحف السودانية الصادرة الأحد
GMT 12:46 2018 الأحد ,16 أيلول / سبتمبرأهم وأبرز اهتمامات الصحف الباكستانية الصادرة الأحد
GMT 03:46 2018 الأحد ,16 أيلول / سبتمبرأبرز عناوين الصحف السعودية الصادرة الأحد
GMT 11:26 2018 السبت ,15 أيلول / سبتمبرأبرز افتتاحيات الصحف الإماراتية الصادرة السبت
جذبت كيت موس، الأنظار خلال مشاركتها في حدث "MatchesFashion" الأبرز في الموضة، المقام في كارلوس بليس، مايفير، في لندن. وبدت أسطورة عالم الموضة، ذات الـ44 عامًا ، أنيقة وجذابة في فستان قصير باللونين الأبيض والأسود، وانتعلت زوجًا من الأحذية السوداء ذات كعبًا عاليًا، بالإضافة إلى مجموعة من المجوهرات الماسية وحملت حقيبة يد ذهبية اللون. وأكملت موس إطلالتها بالمكياج الناعم ولمسة من أحمر الشفاة النيوود، وصففت شعرها الأشقر لينسدل بطبيعته أسفل ظهرها وكتفيها. وظهرت عارضة الأزياء الشهيرة في حالة معنوية جيدة أثناء خروجها من كارلوس بلاس ، حاملة صندوقًا أبيض كبيرًا. ويأتي ظهور كيت بعد أن تراجعت عن انتقادها الشهير لعالم الأزياء والذي يستهدف النساء ذوات الجسد النحيف، في وقت سابق من هذا الشهر. وكانت قد تسببت عارضة الأزياء الشهيرة، التي اعتبرت الوجه الأصلي لحركة "Heroin chic" ، في إثارة الجدل الشديد
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