أهم وأبرز اهتمامات الصحف الليبية الصادرة الثلاثاء

أبرزت الصحف الليبية الصادرة اليوم إدانة المجلس الرئاسي الهجوم المسلح الذي تشهده ضواحي مدينة طرابلس من قبل مجموعات وعصابات خارجة عن القانون التي تسببت فى ترويع المواطنين الآمنين من سكان المنطقة، محذرًا هذه المجموعات بأنه لم يعد هناك مجالا للتسيب والفوضى.
وأشارت الصحف إلى إعلان وزير الداخلية عبد السلام عاشور التوصل إلى وقف الاشتباكات المسلحة جنوب طرابلس وأنه تم الاتفاق على تسليم تمركزات اللواء السابع لمديرية أمن طرابلس، موضحًا أن هذه الاشتبكات أدت إلى وقوع عدد من القتلى والجرحى من مدنيين وعسكريين وأضرت بأمن واستقرار العاصمة.
ونقلت الصحف إدانة المجلس الأعلى للمصالحة بطرابلس الكبرى الهجوم المسلح الذي استهدف أمن العاصمة، مؤكدًا أن هذا الاعتداء أسفر عن إزهاق العديد من الأرواح، فضلا عن ترويع الأمنيين.
ونوهت الصحف بيان عدد من نواب الجنوب، بأن المنطقة الجنوبية للبلاد تعاني العديد من الأزمات رغم توقف القتال بها.
وعرجت على إدانة بعثة الأمم المتحدة في ليبيا الاشتباكات المسلحة فى العاصمة طرابلس، موضحة أنها تتابع بقلق شديد الاشتباكات الجارية، داعية جميع الأطراف إلى الوقف الفوري لجميع الأعمال العسكرية، معربة عن قلقها من استخدام النيران العشوائية والأسلحة الثقيلة في المناطق السكنية.
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تألّقت النجمة العالمية سيارا في حفلة توزيع جوائز Black Girls Rock لعام 2018، التي أقيمت في قاعة Prudential في نيوجيرسي، ليلة الأحد. فازت النجمة العالمية البالغة من العمر 32 عامًا، بجائزة "نجم الروك" في الاحتفال اللامع في مدينة نيو آرك بولاية نيوجيرسي، وخطفت سيارا الأضواء بإطلالتها الساحرة إذ ارتدت فستانا رائعا باللون الأسود من توقيع بالمان يتداخل فيه القماش البراق الفضي وهو مزود بذيل من الكشاكش والريش الأسود، وانتعلت النجمة الشهيرة زوجا من أحذية الكاحل السوداء ذات الكعب العالي، وأكملت إطلالتها بالإكسسوارات الفضية لا سيما الأظافر الطويلة والمطلية بالغليتر والمكياج الناعم. وتكرم جوائز "Black Girls Rock" الإنجازات التي حققتها النساء ذوات البشرة السمراء اللاتي أثبتن أنفسهن في مجالات الفن والأعمال والترفيه والتواصل الاجتماعي. وأطلقت النجمة العالمية سيارا كليبا جديدا يحمل اسم "Level Up"، وهي الأغنية التي لاقت إعجاب قطاع كبير من
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