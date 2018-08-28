أهم وأبرز اهتمامات الصحف الليبية الصادرة الثلاثاء

أبرزت الصحف الليبية الصادرة اليوم إدانة المجلس الرئاسي الهجوم المسلح الذي تشهده ضواحي مدينة طرابلس من قبل مجموعات وعصابات خارجة عن القانون التي تسببت فى ترويع المواطنين الآمنين من سكان المنطقة، محذرًا هذه المجموعات بأنه لم يعد هناك مجالا للتسيب والفوضى.

وأشارت الصحف إلى إعلان وزير الداخلية عبد السلام عاشور التوصل إلى وقف الاشتباكات المسلحة جنوب طرابلس وأنه تم الاتفاق على تسليم تمركزات اللواء السابع لمديرية أمن طرابلس، موضحًا أن هذه الاشتبكات أدت إلى وقوع عدد من القتلى والجرحى من مدنيين وعسكريين وأضرت بأمن واستقرار العاصمة.

ونقلت الصحف إدانة المجلس الأعلى للمصالحة بطرابلس الكبرى الهجوم المسلح الذي استهدف أمن العاصمة، مؤكدًا أن هذا الاعتداء أسفر عن إزهاق العديد من الأرواح، فضلا عن ترويع الأمنيين.

ونوهت الصحف بيان عدد من نواب الجنوب، بأن المنطقة الجنوبية للبلاد تعاني العديد من الأزمات رغم توقف القتال بها.

وعرجت على إدانة بعثة الأمم المتحدة في ليبيا الاشتباكات المسلحة فى العاصمة طرابلس، موضحة أنها تتابع بقلق شديد الاشتباكات الجارية، داعية جميع الأطراف إلى الوقف الفوري لجميع الأعمال العسكرية، معربة عن قلقها من استخدام النيران العشوائية والأسلحة الثقيلة في المناطق السكنية.