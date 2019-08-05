أبرز وأهم إهتمامات الصحف المصرية الصادرة الأثنين

سيطر الشأن المحلي على اهتمامات الصحف المصرية الصادرة اليوم، لاسيما نشاطات الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي وحادث الإنفجار الذي وقع بالقرب من معهد الأورام بالعاصمة المصرية القاهرة.

وأبرزت الصحف توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمواصلة الجهود الجارية للتحول من "التجميع" إلى التصنيع، وتوطين صناعة النقل في مصر، بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية، وتأكيده على ضرورة تطوير منظومة النقل والسكك الحديدية في مصر.

وفي سياق آخر لفتت إلى تأكيد الرئيس المصري، خلال اتصال هاتفي تلقاه من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، على موقف مصر الداعم لوحدة واستقرار وأمن ليبيا وتفعيل إرادة الشعب الليبي، وكذلك مساندة مصر لجهود الجيش الوطني الليبي في مكافحة الإرهاب والقضاء على التنظيمات الإرهابية كونها تمثل تهديدا ليس فقط على ليبيا بل الأمن الإقليمي ومنطقة البحر المتوسط.

وعرجت إلى اختتام فعاليات التدريب البحري المصري الأمريكي المشترك "تحية النسر -استجابة النسر 2019 " والذي استمر عدة أيام في نطاق المياه الإقليمية بالبحر الأحمر.

كما أبرزت نبأ الانفجار الذي وقع الليلة الماضية بمنطقة المنيل في محيط معهد الأورام بكورنيش النيل بالقاهرة، وأسفر عن مقتل 17 شخصا وإصابة ما يقرب من 32 آخرين بسبب تصادم عدد من السيارات بالمنطقة.

واهتمت الصحف المصرية بالاتفاق الذي تم التوصل إليه في السودان بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير بشأن بنود وثيقة الإعلان الدستوري المنوط بها تسيير المرحلة الانتقالية ،وحادثي إطلاق النار في ولايتي تكساس وأوهايو وأسفر عن مقتل وإصابة 71 شخصا.