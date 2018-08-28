أهم وأبرز اهتمامات الصحف اللبنانية الصادرة الثلاثاء

اهتمت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم بترقب الساحة السياسية عودة حركة المشاورات واللقاءات المتصلة بأزمة تأليف الحكومة الجديدة مع اعتزام الرئيس المكلف سعد الحريري إجراء جولة مشاورات جديدة مع القوى السياسية في مسعى لتذليل العقبات التي تحول دون الاتفاق على التشكيلة الوزارية.
وتحدثت عن إعلان وزارة الداخلية المصرية في بيان أمس مقتل خمسة عناصر إرهابية بعد تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن في إحدى المناطق الجبلية في محافظة سوهاج في الصعيد جنوب البلاد.
ولفتت إلى دعوة العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني خلال استقباله في عمّان أمس المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤوليته إزاء الدول التي تستضيف اللاجئين السوريين وفي مقدمتها الأردن.
ونقلت صحف لبنان تأكيد وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو في بيان أصدره أمس أن بلاده ستواصل التصدي للأعمال المزعزعة للاستقرار التي يقوم بها النظام الإيراني في المنطقة وانها ستدافع عن نفسها بقوة في مواجهة إيران أمام محكمة العدل الدولية التي بدأت النظر في شكوى قدمتها إيران ضد العقوبات الأميركية.
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تألّقت النجمة العالمية سيارا في حفلة توزيع جوائز Black Girls Rock لعام 2018، التي أقيمت في قاعة Prudential في نيوجيرسي، ليلة الأحد. فازت النجمة العالمية البالغة من العمر 32 عامًا، بجائزة "نجم الروك" في الاحتفال اللامع في مدينة نيو آرك بولاية نيوجيرسي، وخطفت سيارا الأضواء بإطلالتها الساحرة إذ ارتدت فستانا رائعا باللون الأسود من توقيع بالمان يتداخل فيه القماش البراق الفضي وهو مزود بذيل من الكشاكش والريش الأسود، وانتعلت النجمة الشهيرة زوجا من أحذية الكاحل السوداء ذات الكعب العالي، وأكملت إطلالتها بالإكسسوارات الفضية لا سيما الأظافر الطويلة والمطلية بالغليتر والمكياج الناعم. وتكرم جوائز "Black Girls Rock" الإنجازات التي حققتها النساء ذوات البشرة السمراء اللاتي أثبتن أنفسهن في مجالات الفن والأعمال والترفيه والتواصل الاجتماعي. وأطلقت النجمة العالمية سيارا كليبا جديدا يحمل اسم "Level Up"، وهي الأغنية التي لاقت إعجاب قطاع كبير من
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