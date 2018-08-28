أهم وأبرز اهتمامات الصحف السودانية الصادرة الثلاثاء

أبرزت الصحف السودانية الصادرة اليوم توجيه الرئيس السوداني عمر البشير أمس بإيقاف تجنيس اللاعبين الأجانب، لإتاحة الفرصة للاعبين الوطنيين، بجانب ضرورة الاهتمام بقطاع الشباب ومعالجة قضاياهم.

ونقلت عن الممثل الخاص المشترك لبعثة اليوناميد بدارفور كنجسلي ماما، إنه بحلول العام المقبل سيتم تقليص بعثة اليوناميد إلى 4050 جندياً بدلاً عن ثمانية آلاف جندي بدارفور.

وأشارت إلى بدء الاجتماعات المشتركة بين لجنة تنفيذ البرنامج النووي السوداني وبعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالخرطوم أمس، لمناقشة تقرير المراجعة المتكاملة للبنية التحتية للبرنامج النووي السوداني وفق معايير الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وركزت على وصول مدير جهاز الأمن والمخابرات السوداني، صلاح قوشامس، إلى العاصمة الصومالية مقديشو، في زيارة رسمية.

وأخبرت عن تحرير الجيش اليمني أمس، مواقع استراتيجية في مديرية ماوية شرقي محافظة تعز وسط البلاد.

وسلطت الضوء على تأكيد مصادر عسكرية بالعاصمة الليبية طرابلس أمس، سماع أصوات قصف بالأسلحة المتوسطة والثقيلة في الضواحي الجنوبية للعاصمة.

وأولت اهتماما بتوصية لجنة تقصي الحقائق المستقلة التابعة للأمم المتحدة في ميانمار، أمس بمحاكمة القيادة العسكرية في البلاد لاتهامها بارتكاب أعمال إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.