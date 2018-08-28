أهم وأبرز اهتمامات الصحف السودانية الصادرة الثلاثاء

أبرزت الصحف السودانية الصادرة اليوم توجيه الرئيس السوداني عمر البشير أمس بإيقاف تجنيس اللاعبين الأجانب، لإتاحة الفرصة للاعبين الوطنيين، بجانب ضرورة الاهتمام بقطاع الشباب ومعالجة قضاياهم.
ونقلت عن الممثل الخاص المشترك لبعثة اليوناميد بدارفور كنجسلي ماما، إنه بحلول العام المقبل سيتم تقليص بعثة اليوناميد إلى 4050 جندياً بدلاً عن ثمانية آلاف جندي بدارفور.
وأشارت إلى بدء الاجتماعات المشتركة بين لجنة تنفيذ البرنامج النووي السوداني وبعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالخرطوم أمس، لمناقشة تقرير المراجعة المتكاملة للبنية التحتية للبرنامج النووي السوداني وفق معايير الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وركزت على وصول مدير جهاز الأمن والمخابرات السوداني، صلاح قوشامس، إلى العاصمة الصومالية مقديشو، في زيارة رسمية.
وأخبرت عن تحرير الجيش اليمني أمس، مواقع استراتيجية في مديرية ماوية شرقي محافظة تعز وسط البلاد.
وسلطت الضوء على تأكيد مصادر عسكرية بالعاصمة الليبية طرابلس أمس، سماع أصوات قصف بالأسلحة المتوسطة والثقيلة في الضواحي الجنوبية للعاصمة.
وأولت اهتماما بتوصية لجنة تقصي الحقائق المستقلة التابعة للأمم المتحدة في ميانمار، أمس بمحاكمة القيادة العسكرية في البلاد لاتهامها بارتكاب أعمال إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.
GMT 08:56 2018 الثلاثاء ,28 آب / أغسطسأهم وأبرز اهتمامات الصحف الأردنية الصادرة الثلاثاء
GMT 08:27 2018 الثلاثاء ,28 آب / أغسطسأهم وأبرز اهتمامات الصحف السعودية الصادرة الثلاثاء
GMT 08:25 2018 الثلاثاء ,28 آب / أغسطسأهم وأبرز اهتمامات الصحف الليبية الصادرة الثلاثاء
GMT 08:21 2018 الثلاثاء ,28 آب / أغسطسأهم وأبرز اهتمامات الصحف اللبنانية الصادرة الثلاثاء
GMT 08:18 2018 الثلاثاء ,28 آب / أغسطسأهم وأبرز اهتمامات الصحف العراقية الصادرة الثلاثاء
تألّقت النجمة العالمية سيارا في حفلة توزيع جوائز Black Girls Rock لعام 2018، التي أقيمت في قاعة Prudential في نيوجيرسي، ليلة الأحد. فازت النجمة العالمية البالغة من العمر 32 عامًا، بجائزة "نجم الروك" في الاحتفال اللامع في مدينة نيو آرك بولاية نيوجيرسي، وخطفت سيارا الأضواء بإطلالتها الساحرة إذ ارتدت فستانا رائعا باللون الأسود من توقيع بالمان يتداخل فيه القماش البراق الفضي وهو مزود بذيل من الكشاكش والريش الأسود، وانتعلت النجمة الشهيرة زوجا من أحذية الكاحل السوداء ذات الكعب العالي، وأكملت إطلالتها بالإكسسوارات الفضية لا سيما الأظافر الطويلة والمطلية بالغليتر والمكياج الناعم. وتكرم جوائز "Black Girls Rock" الإنجازات التي حققتها النساء ذوات البشرة السمراء اللاتي أثبتن أنفسهن في مجالات الفن والأعمال والترفيه والتواصل الاجتماعي. وأطلقت النجمة العالمية سيارا كليبا جديدا يحمل اسم "Level Up"، وهي الأغنية التي لاقت إعجاب قطاع كبير من
أرسل تعليقك