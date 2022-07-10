وفاة والد أوبرا وينفري عن عمر 88 عاماً

توفي والد قطب الإعلام "أوبرا وينفري"؛ "فيرنون وينفري"- الذي كان حلاقاً ورجل أعمال في ناشفيل- عن عمر 88 عاماً، وذلك يوم الجمعة بعد معاناته من مرض السرطان. وقد نشرت "أوبرا"، 68 عاماً، تحية لوالدها يوم السبت، بحسب موقع People.

كتبت "أوبرا" في التسمية التوضيحية لفيديو والدها عبر حسابها الخاص بإنستغرام: "فيرنون وينفري 1933-2022". وكتبت في التعليق على الفيديو: "قبل أقل من أسبوع، كرمنا والدي في فناء منزله الخلفي. حيَّاه صديقي وينتلي فيبس بأغنية. شعر بالحب واستمتع بها حتى لم يعد قادراً على الكلام". وتابعت: "بالأمس مع العائلة المحيطة بسريره كان لي الشرف أن أرى الرجل المسؤول عن حياتي، يأخذ أنفاسه الأخيرة". وأنهت التعليق: "هذا السلام لا يزال باقياً. كل شيء على ما يرام. شكراً لصلواتكم وأفكاركم الجيدة".

أوبرا تكرِّم والدها قبل وفاته بأيام

قبل أيام قليلة من وفاة "فيرنون وينفري"، أقامت "أوبرا" حفلة مفاجئة للاحتفال بوالدها في منزله في ناشفيل، في يوم الاثنين الرابع من يوليو. اعتقد "فيرنون" أن الحفلة ستكون احتفالًا عادياً بالرابع من يوليو، لكن بدلاً من ذلك شعر بالصدمة لرؤية ابنته تقيم احتفالاً لتقديره.

في مقطع فيديو تمت مشاركته على إنستغرام، قالت "أوبرا" إنه على الرغم من أنها كانت تستضيف حفلة شواء في الفناء الخلفي، فإن السبب الحقيقي لهذه المناسبة هو إقامة يوم لتقدير "فيرنون وينفري".

وقالت وهي تتباهى باللافتة خلفها تكريماً لوالدها: "والدي مريض ولذا أردنا أن نتمكن من دعوة جميع أصدقائه للاحتفال به بينما هو قادر على تلقي الفرح". ثم اختتمت الفيديو بإظهار والدها يستمتع باللحظة في مكان يعرفه جيداً. وقالت وهي تطَّلع على والدها وهو جالس في الفناء: "والدي يعمل حلاقاً، لذلك وضعناه على كرسي الحلاقة".

أوبرا تُنسب الفضل في نجاحها لوالدها

خلال الاحتفال، نسبت "وينفري" الفضل إلى والدها باعتباره الشخص الذي علمها أخلاقيات العمل مشيرة إلى أن والدها نادراً ما يغلق عمله لقضاء العطلات. قالت: "تعلمت منه أخلاقيات العمل الجيدة، الحضور، التواجد في الوقت المحدد، ولهذا السبب لم يفوتني أي عرض على مدار 25 عامًا من برنامج أوبرا".