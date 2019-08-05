أبرز وأهم إهتمامات الصحف الباكستانية الصادرة الأثنين

سلطت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم اهتمامها على عودة التوتر بين باكستان والهند بعد تبادل قوات البلدين إطلاق النار عبر الخط الفاصل بين شطري إقليم كشمير، وأخبرت عن وضع باكستان قواتها المسلحة في حالة تأهب تام لمواجهة أي هجوم عسكري مفاجئ من جانب الهند، ومطالبة الأمم المتحدة من باكستان والهند بضبط النفس.

واهتمت بمطالبة باكستان من مجلس الأمن الدولي ومنظمة التعاون الإسلامي بالتدخل لمنع استخدام الهند القوة العسكرية ضد المدنيين في إقليم كشمير، وتابعت تطورات الاتصالات الجارية بين باكستان والولايات المتحدة الأمريكية لإنجاح عملية السلام الأفغانية.

وتطرقت إلى تشديد السلطات الباكستانية الرقابة على التعاملات المالية لمواكبة معايير مجموعة العمل الدولية المعنية بالرقابة على مصادر تمويل التنظيمات الإرهابية، وأشارت إلى تأثر البنية التحتية في مدينة كراتشي الباكستانية بسبب الأمطار الموسمية الغزيرة.

أفغانياً أخبرت الصحف عن مقتل ثمانية مسلحين من عناصر حركة طالبان بغارات جوية نفذتها القوات الأفغانية بمقاطعة اروزغان وسط أفغانستان، وتناقلت تطورات المظاهرات التي تشهدها هونغ كونغ منذ أشهر رفضا لمشروع قانون مقترح يسمح بترحيل أشخاص لمحاكمتهم في الصين.

وعرجت إلى ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات والسيول في بنغلادش إلى 108 قتيلاً وتشرد الآلاف وتضرر البنية التحتية، وأشارت إلى تجدد ظاهرة إطلاق النار في الأماكن العامة بعدد من الولايات الأمريكية.